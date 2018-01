Zuccarello etter nøkkelkamp: - Dette er flaut

New York Rangers kunne ha tatt et solid skritt mot sluttspill, men ble ydmyket på hjemmebane.

N.Y. RANGERS – N.Y. ISLANDERS 2-7:

NEW YORK (Nettavisen): Kun tre poeng skilte de to New York-rivalene Rangers og Islanders før lørdagens match i Madison Square Garden, men det var nok til å befinne seg på hver sin side av sluttspilldøra i den østre avdelingen av NHL, med Rangers inne i varmen og Islanders ute i kulda.

Rangers hadde sjansen til å øke avstanden til fem poeng, mens Islanders’ målsetting var å redusere differansen til ett poeng.

Se høydepunktene fra kampen:

- Pinlig og flaut



To og en halv time etter at kampen startet, sitter Mats Zuccarello i Rangers-garderoben med en oppgitt mine i ansiktet. Rangers tapte 2-7 etter at 20-åringen Mathew Barzal ydmyket hjemmelaget med sine fem poeng.

- Vi spilte dumt. Vi var dumme. Vi vil kanskje litt for mye og går oss bort overalt. Det er pinlig å spille sånn på hjemmebane. Vi blir regelrett pissa på til tider, med hvor dumme vi er med å gi bort tre mot to og to mot én. Akkurat så dumme som dette har jeg ikke sett oss før. Vi får håpe at det blir med én kamp og at vi skjønner alvoret i morgen, sier Zuccarello til Nettavisen.

Rangers møter Pittsburgh Penguins i Pennsylvania søndag og må riste av seg stortapet for byrivalen i løpet av det kommende døgnet.

- Er vi ikke hundre prosent inne i det systemet som vi vet vi skal spille her, så går det ikke. Denne kampen her var helt håpløs. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg bare prater svada, for å være helt ærlig, sukker Zuccarello.

For å gjøre vondt verre, kom 2-7-tapet for Islanders bare dagen etter at New York Rangers hadde et slags oppvaskmøte.

- Vi hadde et møte i går senest, om at «nå skulle ting endre seg». Det er nok prat nå. Nå er det på tide å brette opp ermene.

Klasseforskjell



26,51 minutter ut i matchen skøytet en sint Henrik Lundqvist foran spillerbåsen til Rangers og sa noen gloser, før han tok over buret fra andrekeeper Ondrej Pavelec, som av en eller annen grunn hadde fått sjansen til å starte denne viktige kampen av trener Alain Vigneault.

Da var stillingen allerede 5-1 til Islanders.

Kampen var i praksis over da den nylig All Star-uttatte stjernekeeperen kom inn.

Verken Lundqvist eller Norges eneste NHL-spiller, Mats Zuccarello, klarte å utgjøre en forskjell.

Zuccarello spilte i rekke med J.T. Miller og Mika Zibanejad, men markerte seg sjelden, bortsett fra en assist etter at kampen i praksis var avgjort.

Islanders tok ledelsen tidlig i kampen, gjennom Anthony Beauvillier, som scoret sitt sjette mål for sesongen etter assists fra Mathew Barzal og Jordan Eberle.

Kevin Hayes utlignet til 1-1 i et overtallsspill hvor Rick Nash fant ham alene foran mål med en strålende pasning fra rundvantet.

Assisten til Rick Nash betyr at Rangers’ to best betalte utespillere – Nash og Kevin Shattenkirk – til sammen har to assists på de ti siste kampene. Fansen har lov til å forvente bedre avkastning på en investering på 14,45 millioner dollar per sesong.

Shane Prince ga Islanders ledelsen tilbake med et presist håndleddsskudd i krysset da han kom alene med Ondrej Pavelec under en kontring.

Raknet i 2. periode



I andre periode var det duket for et skikkelig Mathew Barzal-show. Den unge Islanders-spilleren scoret først et fenomenalt mål hvor han plasserte et backhandskudd i krysset, før han økte til 4-1 da han scoret på sin egen retur.

Barzal er bare 20 år gammel, men allerede en av de mest underholdende spillerne i NHL. Senteren har gjort 15 mål og 44 poeng på 44 kamper denne sesongen, inkludert de fem poengene i denne matchen mot Rangers.

MAT BARZAL feirer scoring mot New York Rangers.

Beauvillier økte til 5-1 etter 26,51 minutters spill. Og da kom altså Henrik Lundqvist inn for Pavelec.

Zuccarello fikk en assist da Mika Zibanejad i tredje periode styrte pucken i mål til 2-5 etter en smart pasning fra nordmannen. Scoringen kom i overtallsspill midtveis i siste periode.

Mats Zuccarello har dermed gjort 32 poeng på 42 kamper denne sesongen.

Thomas Hickey la på til 6-2 for Islanders med snaut fire minutter igjen å spille, før Cal Clutterbuck økte til 7-2 med et minutts tid igjen av kampen. Også denne gangen var det Barzal som kom med en assist.

Matchen endte også med 7-2-seier for Islanders.

Tett mellom lagene

Rangers sitter dermed fortsatt med 49 poeng, nå etter 43 kamper. Det holder til en sjuendeplass i østre avdeling, der de åtte beste går til sluttspill.

Regjerende mester Pittsburgh Penguins vant mot Detroit og har dermed også 49 poeng, mens Carolina Hurricanes og New York Islanders begge har 48 poeng, og Philadelphia Flyers har 46. Flyers spiller sin 43. kamp for sesongen natt til søndag.

Zuccarello erkjenner at det er stor forskjell på å ha fem poengs forsprang til Islanders og å bare ha ett poeng til gode.

- Ja, selvfølgelig, men akkurat nå tror jeg ikke at vi skal tenke så mye på tabellen. Jeg synes ikke at vi har spilt bra de siste femten matchene. Henke har stått bra i mål og vi har fått med oss noen poeng som vi kanskje ikke hadde fortjent. Det er på tide å komme tilbake dit hvor vi hadde en seiersrekke og alle bidro for lagets beste, sier Zuccarello til Nettavisen.

