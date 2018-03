Zuccarello med klar tale om sin framtid i New York Rangers

Nordmannen ønsker å bli værende, selv om laget skal gjenoppbygges.

NEW YORK (Nettavisen): - Når man får et sånt brev, er det klart man blir frustrert og vil bort, sa Mats Zuccarello til Nettavisen etter at lagledelsen hadde offentliggjort et brev til fansen hvor det ble gjort klinkende klart at laget skal brytes ned og bygges opp igjen.

Rangers lå på dette tidspunktet bare to poeng unna en sluttspillplass, men manager Jeff Gorton hadde konkludert med at laget ikke var godt nok til å kunne vinne Stanley Cup, så han ville selge unna etablerte spillere i bytte mot draftvalg og unge talenter.

Rick Nash og Nick Holden havnet i Boston Bruins, Michael Grabner i New Jersey Devils og kaptein Ryan McDonagh og J.T. Miller i Tampa Bay Lightning.

Det var snakk om at Mats Zuccarello også kunne bli byttet bort. Etter det Nettavisen har grunn til å tro, var det et par klubber som kom til Rangers med tilbud på nordmannen, men Gorton verdsetter 30-åringen høyt og forlangte en høyere pris enn noen ville betale – trolig et førsterundevalg, en NHL-spiller og et solid talent.

Fredag kveld – altså natt til påskeaften, norsk tid – spiller New York Rangers sin siste hjemmekamp for sesongen. Tampa Bay Lightning og en rekke tidligere Rangers-spillere er på besøk i det som fremdeles kan bli Mats Zuccarellos siste hjemmematch i Madison Square Garden.

Zuccarello kan i teorien bli tradet før NHL-draften i Dallas 22. juni. Selv håper han å bli værende. Frustrasjonen over at klubbledelsen ga opp denne sesongen, har gått over.

- Det kan være den siste hjemmekampen min her, men jeg har ett år igjen av kontrakten min og håper at det ikke blir det, sier Zuccarello til Nettavisen etter fredagens morgentrening.

- Man vet jo aldri, men jeg tror og håper ikke at det blir det, legger han til.

Og for å fjerne all tvil:

- Selvfølgelig ønsker jeg å være her. Jeg føler at jeg kan være en bra spiller og en god lagkamerat hvis de skal gjenoppbygge. Enten det tar ett, to eller tre år, føler jeg at jeg kan være en bra spiller å ha i den prosessen, understreker Zuccarello.

Han innrømmer at det er frustrerende å se tidligere lagkamerater kjempe om å vinne Stanley Cup mens han selv snart er ferdig med sesongen. Rangers spiller sin siste hjemmekamp fredag og sin siste kamp for sesongen mot Philadelphia lørdag om en drøy uke.

Idet Zuccarello tar sommerferie, er tidligere lagkamerater som Derick Brassard og Carl Hagelin i Pittsburgh Penguins, Nash og Holden i Boston Bruins, samt McDonagh, Miller, Dan Girardi, Anton Strålman og Ryan Callahan i Tampa Bay Lightning blant tittelfavorittene.

- Vi er ikke i nærheten av topplagene nå. Vi er avhengig av unge spillere. De må utgjøre en forskjell, gå ut og ta tak i kampene. Med noen nye forsterkninger via free agent-markedet, tror jeg vi kan være gode igjen raskt. Om vi ikke er blant tittelkandidatene neste år, så tror jeg vi kan kjempe om sluttspill allerede neste år.

For hans egen del blir neste punkt på agendaen å snakke med klubbledelsen om framtiden.

- Vi får se etter sesongen og ta en prat med dem. Hvis de ikke ville ha hatt meg her, så hadde de jo tradet meg bort. Så enkelt er det. Samtidig vet man aldri hva som skjer før draften, så man tar jo ingenting for gitt.

