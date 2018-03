Zuccarello med scoring nummer 100 i New York Rangers

Norges største NHL-stjerne rundet jubileum i New York Rangers med sin fjerde scoring på tre kamper.

NEW YORK (Nettavisen): I løpet av sesongens 67 første seriekamper scoret Mats Zuccarello bare ti ganger. Selv om han ikke er kjent som en stor målscorer i NHL - 30-åringens styrke er hans evner som playmaker - er dette lite.

Zuccarello er tross alt en av klubbens største offensive profiler og har toppet den interne poengligaen tre av de fire siste årene.

Etter at Rangers bestemte seg for å rive ned laget for å bygge det opp på nytt, har Zuccarello funnet scoringsformen igjen. Natt til tirsdag scoret han i sin tredje kamp på rad. Han scoret til og med to ganger, og nådde milepælen 100 mål i NHL som første nordmann noensinne.

- Det er jo hyggelig, det. 100 mål kan man være stolt av, men hadde jeg vært målscorer, hadde jeg vel nådd det lenge siden, sier Zuccarello med sitt typisk ydmyke smil.

- Men 100 mål for meg er stort, understreker han overfor Nettavisen.

Nå som kaptein Ryan McDonagh er sendt til Tampa Bay Lightning, Rick Nash er sendt til Boston Bruins og Michael Grabner har tatt turen over Hudson River til New Jersey, er det naturlig at Zuccarello tar en større lederposisjon. Medspillerne merker dog liten forskjell - nordmannen har vært en av lederne lenge, poengterer Mika Zibanejad.

- Jeg tror at hele laget har pustet ut litt etter at overgangsvinduet stengte. Etter det har hele laget visst at det er dette laget vi skal være ut sesongen. Det har nok vært bra for ham, sier Mika Zibanejad til Nettavisen.

- Han har alltid vært en leder, så jeg tror ikke det er en stor forskjell nå. Han tar kanskje litt mer plass nå, men det er bare bra, legger den svenske senteren til.

Scoringen til Zuccarello mot Carolina Hurricanes kom 9,06 minutter ut i første periode og ga Rangers ledelsen 1-0 med et kontant skudd fra skrå vinkel.

Hurricanes utlignet til 1-1 ved Tuevo Teravainen, mens Jimmy Vesey satte inn 2-1 for blåtrøyene på Manhattan. Lee Stempniak utlignet til 2-2 for Carolina, før Vladislav Namestnikov ga Rangers en 3-2-ledelse.

Victor Rask sørget for 3-3, men Jimmy Vesey ga Rangers en ny ledelse - og Mats Zuccarello punkterte matchen ved å sette 5-3 inn i tomt bur fra egen sone.

Dette var hans 100. mål i NHL.

Vesey fulgte opp med enda en Rangers-scoring i tomt bur og sørget for 6-3 med sitt tredje mål for kvelden.

Sluttspill blir det likevel neppe på Mats Zuccarello og New York Rangers. Det nærmer seg matematisk umulig og er det iallfall i praksis. Selv om Rangers skulle vinne sine tolv siste kamper, er laget avhengig av at verken Columbus Blue Jackets, New Jersey Devils og Florida Panthers vinner stort mer enn 50 prosent av gjenværende poeng som står på spill.

På den annen side, kan det bety at Mats Zuccarello igjen blir å se i den norske landslagsdrakten under VM.

Mest sett siste uken