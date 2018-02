Zuccarellos drøm om å vinne med New York Rangers er ruinert

Sjansene er store for at Mats Zuccarello skifter klubb i nær framtid.

NEW YORK (Nettavisen): - Vi har ikke spilt godt på en lang stund. Det er blitt stadig tydeligere ettersom dagene har gått at vi er i trøbbel når det gjelder en sluttspillplass. Vi er nødt til å tenke framover og ta beslutningene på grunnlag av hva som er best på lang sikt og ikke forsøke å redde denne sesongen, sier manager Jeff Gorton i New York Rangers.

Mats Zuccarellos lag befinner seg i skrivende stund bare tre poeng unna en sluttspillplass, men prestasjonene til spillergruppen denne sesongen har tydelig vist at Rangers ikke vil være blant tittelutfordrerne i NHL sesongen 2017/18.

Det er også derfor ryktene om spillersalg oppsto for en måneds tid siden. Mats Zuccarello ble da nevnt som en av spillerne som kan bli byttet bort fra Rangers for at manhattanlaget skulle få inn yngre, talentfulle spillere.

Zuccarello virket preget av ryktene da Nettavisen snakket med ham etter 0-4-tapet for Toronto Maple Leafs for en uke siden.

- Jeg vet ikke. Det er ikke mange som vil ha oss, sånn som vi spiller nå. Hvis du har lyst til å ... Jeg vet ikke. Jeg har ikke lyst til å si så mye akkurat nå. Vil de ikke ha deg her, så vil du ikke være her, heller. Vil dem ... Men akkurat nå driter jeg i alt det der. Det får vi ta hvis den tid kommer. Nå er det bare jævlig frustrerende å sitte i ... Ikke vise noe «passion». Det er pinlig. Jeg har sagt det for mange ganger. Jeg orker ikke mer. Jeg orker ikke å snakke om det mer, sa Zuccarello til Nettavisen da.

Natt til fredag tapte New York Rangers 1-6 for Boston Bruins. Dette var deres sjuende tap på de åtte siste matchene.

Fredag gikk ledelsen i New York Rangers til det uvanlige skritt å publisere et budskap til fansen, der klubbpresident Glen Sather og manager Jeff Gorton forteller at de «ønsker å snakke til dem om framtiden».

«Idet vi nærmer oss slutten på overgangsvinduet og sommeren, vil vårt fokus være å tilknytte oss unge, konkurransedyktige spillere som kombinerer hurtighet, ferdigheter og karakter. Dette kan bety at vi mister noen kjente fjes, karer som vi alle bryr oss om og respekterer. Selv om dette er en del av spillet, er det aldri enkelt. Vårt løfte til dere er at våre planer vil rettledes av ett eneste mål: Å bygge en Stanley Cup-utfordrer», skriver lederduoen.

A Message from Glen Sather and Jeff Gorton. pic.twitter.com/Q56CXS8vDc — New York Rangers (@NYRangers) February 8, 2018

Dette betyr at spillere på utgående kontrakt, som Rick Nash, Michael Grabner og Nick Holden, helt sikkert vil bli «tradet» – altså byttet bort – før overgangsvinduet stenger. I tillegg vil Rangers lytte til alle tilbud som kommer. Det inkluderer tilbud som måtte komme for Mats Zuccarello og kaptein Ryan McDonagh, som begge har enda en sesong igjen av kontraktene sine.

Zuccarello er 30 år gammel og har vært lagets poengkonge i fire av de fem siste sesongene. Hans kontrakt er på 4,5 millioner dollar, hvilket gjør ham til en rimelig spiller i NHL-sammenheng. Han er dermed en av dem som sannsynligvis vil kunne gi Rangers mest i retur i en byttehandel.

Samtidig er han også en meget populær mann i garderoben. Rangers kommer neppe til å gi ham bort billig. Men Zuccarellos drøm om å vinne Stanley Cup med New York Rangers, er i praksis ruinert.

Mest sett siste uken