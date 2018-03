Zuccarellos lag tjener på å tape, men spillerne nekter

New York Rangers kjempet seg tilbake fra 0-2 og slo regjerende mester Pittsburgh Penguins.

N.Y. RANGERS - PITTSBURGH 4-3 (E.O):

NEW YORK (Nettavisen): Klubbmanager Jeff Gorton har bestemt seg for å bryte ned New York Rangers for å bygge opp laget på nytt, og dermed byttet han før overgangsvinduet stengte bort flere etablerte nøkkelspillere i bytte for unge talenter og draftvalg.

Beskjeden var klokkeklar: Dette Rangers-laget kan ikke vinne Stanley Cup, så det er bedre å satse på yngre krefter.

- Ser bare dumt ut



I NHL er det slik at de dårligste lagene får velge først når rettighetene til verdens største talenter skal deles ut, så Mats Zuccarellos lag er nå i den spesielle situasjonen at klubben tjener på å tape kamper.

- Selvfølgelig, hvis man ikke kommer til sluttspill, kan man like godt komme sist, men det er hardt som idrettsutøver å tenke sånn. Man er stolt og har ikke lyst til å tape en kamp med vilje. Det ser bare dumt ut. Det er folk som betaler for å se kamp og vi har lyst til å kjempe for dem, alle sammen, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

For mange av spillernes del handler sesonginnspurten dessuten om å vise klubbledelsen at man fortjener en ny kontrakt eller å få tillit inn mot neste sesong også, så spillerne har egentlig lite annet valg enn å gjøre sitt aller beste, selv om klubben på lang sikt er best tjent med flest mulig tap ut denne sesongen.

- Teoretisk burde man kanskje komme på sisteplass, men det er ikke noe vi tenker på her inne i garderoben. Det er ikke vi som har bestemt at laget skal gjenoppbygges, poengterer nordmannen.

Selv har han bare et drøyt år igjen av kontrakten sin, og kan bli byttet bort før draften i sommeren.

- Hvis jeg visste at jeg skulle være her i fire år til, hadde det selvfølgelig vært gunstig å fått inn en Rasmus Dahlin (svensk back som regnes som det største talentet i sommerens draft, red.anm.), jeg ser jo den, men det er hardt å legge seg utpå der. Man har stolthet også.

Møtte kompisene



Ukens rivalkamp på NBC ga Mats Zuccarello sjansen til å se på nært hold hvor godt lag hans gode kompiser Derick Brassard og Carl Hagelin spiller i nå.

Hagelin vant Stanley Cup med Pittsburgh Penguins både i fjor og forfjor, mens Brassard kom til pennsylvanialaget rett før overgangsvinduet stengte 26. februar i år.

Brassard bidro med en assist da Bryan Rust ga bortelaget ledelsen i Madison Square Garden, mens Hagelin var et konstant uromoment i rekke med en annen spiller Zuccarello har spilt sammen med før, Jevgenij Malkin. De to var sammen i russiske Metallurg Magnitogorsk sist det var lockout i NHL. Malkin er for øvrig den beste poengplukkeren i hele NHL så langt i 2018.

New York Rangers’ unge lag fikk kjørt seg mot stjernegalleriet til Pittsburgh i de første to periodene og var heldig som ikke lå under med større sifre enn 0-2 da. Riley Sheahan scoret 2-0-målet.

I tredje periode sov Penguins og dermed kom Rangers tilbake i matchen gjennom scoringer av Chris Kreider og Jesper Fast. Bortelaget hadde åpenbart stilt vekkerklokka på 2-2, for etter at Rangers utlignet, tok det bare 73 sekunder før Hagelin scoret for Mario Lemieuxs lag.

Rangers ga seg ikke. Mika Zibanejad utlignet til 3-3 i power-play bare 62 sekunder senere, etter at Chris Kreider gjorde et fenomenalt forarbeid og fant svensken foran åpent mål.

- Vi startet dårlig, men så kom vi inn i kampen og fikk troen på dette, sier Zuccarello.

Spesiell situasjon



Enda mer dramatisk ble det da bare 10 sekunder gjensto av ordinær tid. Rangers-keeper Alexandar Georgijev dyttet målet ut av stilling da han så Malkin få pucken to meter fra mål, og ble avslørt av dommerne.

Normalt ville dette ha gitt Rangers en to-minutter, men siden det var mindre enn to minutter igjen av kampen, ble det i stedet straffeslag. Den regelen er ikke ofte i bruk, for å si det sånn

Malkin fikk dermed en ny sjanse til å sette inn 4-3, men Georgijev reddet straffeslaget og sørget for en fjerde periode.

I ekstraperioden sørget Mika Zibanejad for seier da han satte inn 4-3, nok en gang etter forarbeid fra Chris Kreider, som var involvert i alle målene til hjemmelaget.

- Jeg synes vi gjorde en veldig bra kamp, alle sammen. Vi vet alle når Sidney Crosby og Jevgenij Malkin er på isen, og da gjelder det å spille litt ødeleggende hockey og ikke tenke så offensivt, og det synes jeg vi gjorde veldig bra, sier Zuccarello til Nettavisen.

