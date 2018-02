Zuccas Rangers med sviende nederlag mot byrivalen

Mats Zuccarellos Rangers tapte kampen om New York 0-3 på bortebane mot byrivalen Islanders.

Rangers sliter i kampene mot rivalen fra Brooklyn, og igjen måtte Zucca og Manhattan-laget bite i det sure eplet. Jaroslav Halák reddet 50 skudd og holdt nullen for vertene.

Islanders har vunnet alle tre kamper mot Rangers denne sesongen, og 10 av de 11 siste byderbyene.

– Alle tapene våre gjør vondt, men dette svir virkelig, sa Zuccarello ifølge Rangers' nettsted. Nordmannen spilte 17.58 minutter og hadde fire skudd på mål.

Josh Bailey sikret kampens første mål etter 4.53 i første periode. Det skjedde mens Brady Skjei satt utvist.

Jordan Eberle doblet ledelsen i 2. periode, og Thomas Hickey satte punktum i siste periode. Mathew Barzal, som gjør en sensasjonell debutsesong, hadde assist på alle tre mål. Han er oppe i 62 målpoeng.

Halak reddet 15 skudd i første periode, 14 i annen og 21 i tredje. Han holdt nullen for 42. gang i karrieren.

Rangers er fortsatt sist i Metropolitan-avdelingen, nå tre poeng bak Islanders på plassen foran. Det er fire poeng opp til Carolina, som i øyeblikket har den siste sluttspillplassen i Eastern Conference.

Rundet 80

Steven Stamkos scoret to mål, mens Nikita Kutsjerov hadde ett mål og tre assist da Tampa Bay Lightning ble første lag som passerte 80 poeng med 4-1-seier over Detroit Red Wings.

– Noen lag har bare taket på andre, sa Lightning-trener Jon Cooper etter at laget hans slo Red Wings for 11. gang på rad.

Noen timer senere nådde også nykommer Vegas Golden Knights 80 poeng. Det skjedde da Edmonton Oilers ble slått 4-1. William Karlsson noterte sitt 30. mål for sesongen, og det 100. målpoenget i karrieren.

Ovetsjkin-show

Alex Ovetsjkin scoret sitt 34. mål for sesongen da Washington Capitals slo Minnesota Wild 5-2. Russeren topper måljegerlista i NHL og bidro torsdag også med tre assist for laget som leder Metropolitan-avdelingen.

Zach Aston-Reese scoret det avgjørende målet uten å vite det da Pittsburgh Penguins tok sin 10. strake hjemmeseier med 3-1 over Los Angeles Kings. Det viste seg at et skudd endret retning på skøyta hans.

– Jeg ble overrasket da de sa navnet mitt. Jeg visste ikke at pucken traff meg, sa nykommeren.

(©NTB)

Mest sett siste uken