Ishockeyfesten sluttet for tidlig for danskene

Danmark røk 0-1 for Latvia i den siste kampen i gruppe B, og dermed er VM-festen over for de danske vertene allerede før kvartfinalene.

Latvia som Norge tapte 2-3 for etter forlegning hadde en eneste mulighet til å ta seg videre til kvartfinalen og det var kun seier som var godt nok. Dermed hadde de nok en noe bedre forutsetning foran den viktige kampen mot danskene.

Andris Dzernis gjorde 1-0 midtveis i første periode, mens danskene nærmest desperate jaktet utligning til å ta kampen til forlengelse resten av kampen. Latvias Elivs Merzlikins slapp derimot aldri noen pucker forbi seg.

Slukørede danske spillere gled rundt på isen foran over 10.000 hjemmefans uten helt å vite hvor de skulle gjøre av seg, mens jubelen sto i taket i den latviske leiren.

– Et 0-1-tap svir, innrømmet den danske backen Jesper Jensen Aabo.

Nå blir det kvartfinale mot Sverige i København for Latvia.

Svenske Jan Karlsson ledet Danmark til en noe skuffende 10.-plass i det første VM i Danmark. Aldri tidligere har danskene stablet på plass et bedre landslag. Eneste spillerne de mangler er de to NHL-profilene Lars Eller og Nickolaj Ehlers som begge er opptatt med NHL-sluttspillet for Washington og Winnipeg.

Norge endte for øvrig på 13.-plassen i VM.

Slik blir kvartfinalene i VM 17. mai, i København: Russland – Canada 16.15, Sverige – Latvia 20.15, i Herning: USA – Tsjekkia 16.15, Finland – Sveits 20.15.

Semifinalene, bronsekamp og finale spilles i København.

