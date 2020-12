Ishockeypresident koronasmittet – VM-krisemøte måtte utsettes

Presidenten i Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF), René Fasel, er koronasmittet. Et planlagt møte med Hviterusslands presidenten er satt på vent.

Også generalsekretæren Horst Lichtner ble smittet foran denne ukes planlagte møte med den kontroversielle hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko.

– I forrige uke sendte IIHF en forespørsel og fikk i stand et møte med Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko om flere viktige saker rundt ishockey-VM i 2021 i Minsk og Riga (Latvia), heter det i en pressemelding fra IIHF.

– Sammen med IIHFs generalsekretær Horst Lichtner skulle vi reist til Minsk i dag for å diskutere sikkerhetsspørsmål med hviterussiske presidenten om forberedelsene til mesterskapet, beskyldningene rundt presidenten i det hviterussiske ishockeyforbundet, Dmitrij Baskov, covid-19-situasjonen i landet, og hvilke grep som må tas for å sikre at mesterskapet kan bli holdt, sier hockeypresident Fasel.

Han opplyser at en covid-19-test tatt i forkant av avreise ga positivt utslag for både han selv og generalsekretæren.

– Det har stort sett vært hjemmekontor for de ansatte i IIHFs hovedkvarter, så vi forventer ikke at det vil oppstå flere tilfeller blant de ansatte. Lichtner og jeg er begge i hjemmekarantene de neste ti dagene, sier Fasel.

Møtet med Lukasjenko er utsatt på ubestemt tid. Også et videomøte med de nasjonale forbundene fredag er utsatt.

