Ishockeypresidenten frykter konkurs for flere klubber

Ishockeypresident Tage Pettersen mener flere klubber risikerer konkurs som følge av regjeringens anbefaling om å utsette alt seriespill i to uker.

Alt av seriespill i Norge anbefales stanset, var regjeringens klare melding mandag. Den meldingen var enklere for Norges Ishockeyforbund enn for mange andre, ettersom seriespillet i hockey allerede var stanset på grunn av smitteutbrudd i flere av klubbene.

Tage Pettersen, president i Norges Ishockeyforbund, fastslår at en full sesong ikke kan gjennomføres.

– Kommer vi i gang 2. februar, må lagene våre spille kamp hver 2,4. dag ut april måned. Det sier seg selv at det ikke er mulig. Her må kamper avlyses som følge av nedstengningen, sier han til NTB.

– Konsekvensen er at vi risikerer konkurs i flere av klubbene våre. Vi må kutte ut kamper. Mister vi ti kamper, er det en stor del av det budsjetterte inntektsgrunnlaget for klubbene, sier Pettersen, som mener kompensasjonen for avlyste arrangementer må videreføres.

Pettersen er til daglig idrettspolitisk talsperson for Høyre. Kompensasjonen dreier seg om 1,2 milliarder kroner, og kulturminister Abid Raja (V) opplyste til NTB mandag at den saken er på høring.

