Iskald velkomst for Horneland da Haugesund slo Rosenborg

Erik Horneland var tilbake i Haugesund for første gang etter den turbulente avskjeden. Det skulle ikke bli en hyggelig opplevelse for Rosenborg-treneren.

HAUGESUND-ROSENBORG 2-1

Erik Horneland og Rosenborg tok turen til Haugesund for første gang etter at treneren meldte overgang mellom klubbene i vinter.

- En kamp med ekstremt mye følelser, sa Erik Horneland til Eurosport før kampen.

For det var absolutt ingen varm velkomst som møtte RBK-treneren da han vendte tilbake for å møte gamleklubben. Hjemmesupporterne dro nemlig opp et banner som tydelig viste deres holdning til gamlesjefen.

Maakeberget, Haugesunds trofaste supportere, viste frem et banner med påskriften «Evig judas» idet lagene entret banen på Haugesund Stadion.

- Det var vel et stikk til Horneland. Som har varslet at han skulle få en tøff hjemkomst til Haugesund Stadion, sa Asbjørn Myhre hos Eurosport.

KLAR TALE: Denne var meldingen til Erik Horneland fra Haugesund-fansen. Foto: Skjermdump,

Tett og jevnt

Den første omgangen var tett og jevn uten at noen av lagene skapte de helt store sjansene.

Det største samtaleemnet de første 45 minuttene var Douglas Bergqvist sin knallharde takling etter 15 minutter spill. Svensken feide Samuel Adegebenro og fikk se det gule kortet.

Det fikk flere til å reagere.

Eurosport-programleder Gunhild Toldnes var tidlig ute på Twitter.

- Bergqvist med forferdelig stygg takling på Adegbenro.. griseri, skrev Toldnes.

TV2-ekspert Jesper Mathisen viste også tydelig sin mening om taklingen.

- Svakt av Døvle. Kommer med strak fot og enorm kraft, og det er bare flaks som gjør at han ikke treffer Adegbenro sin ankel. Da hadde neppe Adegbenro spilt mer denne sesongen, skrev Mathisen.

Omgangens største mulighet stod Christian Grindheim for. Veteranen satte en skudd like til side fra målet fra 16 meters hold.

Mer action etter hvilen

Etter en heller tam forestilling rent sportslig, før pause, tok det seg opp ute på gresset etter hvilen.

Tidligere Liverpool-spiller Edvard Tagseth fikk sin debut fra start i Rosenborg-trøya. Birger Meling var ute med karantene, dermed fikk unggutten sjansen på venstreback

- Han kommer til prege Rosenborg mye i årene som kommer. En utrolig fotballklok spiller som vi gleder oss til å få kastet ut her i dag, sa Horneland før kampen.

En corner fra nettopp nevnte Tagseth ble klartert og sendte hjemmelaget i en kontring etter 54 minutter. Haugesund tok ledelsen etter en mønsterkontring rett ut av læreboka, regissert fra Martin Samuelsen etter at Haugesund ryddet unna en RBK-corneren.

Samuelsen spilte nydelig igjennom til Nicklas Sandberg som alene med André Hansen var iskald og satte ballen sikkert ned i det nærmeste hjørnet.

- Et tomannsangrep som er mer enn nok. De to har begynt å finne ut av relasjonene, sa Myhre på kommentatorplass hos Eurosport.

Rosenborg satset etter baklengsmålet mer offensivt.

Alexander Søderlund fikk en stor mulighet etter 67 minutter, men skuddet fra ti meter var svakt og gikk langt over mål.

Haugesund skulle fortsette å vise seg giftige på kontringer. Etter 75 minutter fikk Sondre Tronstad en god mulighet. Et innlegg fra høyresiden, signert Sandberg, fant veien frem til Tronstad som på direkten sendte ballen like til side for mål.

To raske scoringer

Rosenborg klarte endelig å sprekke nullen etter 84 minutter. De to innbytterne Pål André Helland og Bjørn Maars Johnsen kombinerte fint og sistnevnte satte sikkert inn utlikningen for gjestene.

- Det var to stoppere borte på null komma niks, sa Myhre.

Trønderne skulle ikke være i himmelen så altfor lenge. Kun minuttet senere vartet Haugesund opp med en ny scoring.

Mikkel Desler fant Samuelsen på løp og den innlånte angriperen var kald og god alene med Hansen i RBK-målet. Med venstrefoten satt Samuelsen ballen ned i det venstre hjørnet.

Dermed var Haugesund tilbake ledelsen kun ett minutt etter Rosenborgs utlikning. Rosenborg forsøkte en sluttspurt på tampen, men hjemmelaget maktet å stå imot.

Dermed vant Haugesund kampen 2-1 i Hornelands tilbakekomst.