Islamovic og Konate ble heltene da Rosenborg vant i Sarpsborg

Rosenborg har nærmest blitt latterliggjort for å hente de to svenskene, men under Åge Hareide har de funnet formen.

SARPSBORG 08 - ROSENBORG 1-2:

Den svenske Rosenborg-duoen Dino Islamovic og Pa Konate er to signeringer som har fått mange til å heve øyenbrynene i Trondheim.

Islamovic ble hentet inn før denne sesongen og er nå i ferd med å vise at han har noe å bidra med etter en treg start i klubben. Søndag satte han inn sitt niende mål i Eliteserien for trønderne.

- Hva i alle dager?

Ifølge TV 2-ekspert Jesper Mathisen var det imidlertid ikke alle som var overbevist over spissens kvaliteter da han først kom til Rosenborg.

- Rapporter fra treningsfeltet der sa: «Hva i alle dager er det vi har hentet»? Han så rett og slett ikke ut til å være god nok. Slik var det også i de første kampene han startet. Men de har fått inn en ny sjef og han har mistet sin store konkurrent (Torgeir Børven) og nå har han begynt å skinne, sier Mathisen i FotballXtra-studio.

- Men jeg tror fortsatt Rosenborg kommer opp med en enda bedre og giftig spiss om Hareide får viljen sin i løpet av vinteren 2021, legger eksperten til.

Når det gjelder RBKs andre målscorer i møtet med Sarpsborg, så ble det reagert med sjokk av ekspert Joachim Jönsson da det kom rapporter om at backen var på vei i september, like etter at Åge Hareide hadde tatt over som trener.

- Jeg er like overrasket som absolutt alle andre. Jeg vet ikke om jeg skal si at jeg er sjokkert eller hva jeg er, men det er noe av det merkeligste jeg har opplevd på en god stund, sa Europsort-eksperten om signeringen.

I møtet med sarpingene var Pa Konate meget bra og hadde flere offensive bidrag på kontringer i kjent Rosenborg-stil.

Jonathan Lindseth scoret målet for vertene, men det holdt ikke og dermed fikk RBK med seg alle tre poengene fra møtet. Det betyr at Åge Hareides menn fortsatt er med i kampen om en andreplass i Eliteserien. De ligger ett poeng bak Molde.

Trønderne er nå ubeseiret i ti strake kamper under Hareide.

Straffe og kontring

Allerede etter fem minutter viste Rosenborg gode takter. Pål André Helland slo et frispark mot Tore Reginiussen og stopperen kom på ballen. Headingen var knallhard, men keeper David Mitov Nilsson var med på notene og fikk avverget.

Sarpsborg hadde ikke all verden å by på de første 45 minuttene. Etter åtte minutter sendet Tobias Heinz avgårde et skudd, men André Hansen reddet greit.

Like etter fikk Rosenborg straffe. Ole Jørgen Halvorssen rev ned Reginiussen i feltet på en corner og dommeren pekte på krittmerket. Spissen Dino Islamovic tok ansvar fra krittmerket og han sendte ballen trygt i mål nede i høyre hjørne.

Etter drøye 20 minutter kom trønderens andre for kvelden. Målet kom etter angrepsspill av godt gammelt RBK-merke. Gjestene angrep med en offensiv back på venstresiden og Emil Konradsen Ceide trillet gjennom til Pa Konate. Den svenske forsvarsspilleren gjorde ingen feil og avsluttet kaldt i nettmaskene.

Rett etter var Rosenborg nære på igjen da Pa Konate slo inn foran mål etter en kontring. Jørgen Horn fikk en tå på ballen foran Islamovic i feltet.

Lindseth reduserte

Kort tid før pause ble Sarpsborgs Guillermo Molins spilt fri av Heinz. Han fyrte av fra skrått hold, men skuddet gikk et stykke til side for mål.

Dermed kunne RBK gå til pause med 2-0-ledelse i Sarpsborg.

I andre omgang fortsatte gjestene å skape sjanser. I det 65. minutt fikk Kritoffer Zachariassen muligheten mot gamleklubben. Skuddet gikk utenfor.

Med rundt 20 minutter igjen å spille kom reduseringen for hjemmelaget. Anton Saletros slo inn fra høyre. Først ble det bommet inne i feltet, men ballen gikk videre til Jonathan Lindseth og han banket ballen i mål og skapte ny spenning.

Etter 75 minutter fikk Konradsen Ceide en god mulighet. Han fintet vekk Magnar Ødegaard og avsluttet. Ballen gikk i nettveggen.

Til tross for at hele sju minutter ble lagt til, ble det ikke flere scoringer.