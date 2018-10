Island holdt VM-vinner Frankrike til uavgjort

De franske VM-vinnerne så ut til å gå på et hjemmetap for Island i Guingamp torsdag, men to sene scoringer reddet uavgjort og 2-2 i treningskampen i fotball.

Birkir Bjarnason med fortid i Viking og Bodø/Glimt gjorde 1-0 kvarteret før pause, mens Kári Árnason økte til 2-0 etter 58 minutter.

Frankrike stilte med omtrent sitt antatt beste lag fra start. Det vil si med blant andre Hugo Lloris i mål, Raphaël Varane i forsvaret, Paul Pogba på midtbanen og Antoine Griezmann i angrep. Med unntak av Lloris ble alle byttet ut i løpet av kampen.

Tidligere Rosenborg-spiller Hólmar Örn Eyjólfsson var uheldig å sette ballen i egen nett fire minutter før slutt, mens innbytter Kylian Mbappé reddet æren for de franske mesterne på overtid. Mbappe scoret på straffespark.

Frankrike møter Tyskland hjemme 16. oktober i nasjonsligaen, mens Island tar imot Sveits mandag.

