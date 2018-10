Island rykket ned etter nok et tap

Island hadde et oppløftende siste kvarter, men klarte ikke å unngå 1-2-tap hjemme mot Sveits. Med det ble sagaøya degradert fra A-divisjonen i nasjonsligaen.

Etter tre av fire kamper mot Sveits og Belgia står islendingene med null poeng og stygge 1-11 i målscore. Kun seier i mandagens oppgjør ville holdt liv håpet om å forbli et topplag i UEFAs nyvinning.

I første omgang så det slett ikke umulig ut. Da skapte Island gode sjanser, men vertene greide ikke å utnytte dem. Det skulle straffe seg. Etter pause sørget Haris Seferovic og Michael Lang effektivt for sveitsisk seier.

Seferovic headet først gjestene i føringen i det 52. minutt. Benfica-spissen timet opphoppet sitt perfekt og stanget inn Granit Xhakas innlegg via tverrliggeren. Kvarteret senere sto Lang ved bakerste stolpe og pirket inn sveitsernes 2-0-scoring.

Drømmescoring

Det ble nok et tap for Island, men hjemmepublikummet kunne i det minste glede seg over Alfred Finnbogasons drømmetreff ni minutter før slutt. Bundesliga-proffen testet skuddfoten utenfor boksen og sendte ballen bak en sjanseløs Yvon Mvogo i Sveits-buret.

Reduseringen gjorde noe med Island. Plutselig var vertene heltente, og kun et hodestøt fra Fabian Schär på streken og en refleksredning fra Mvogo på en Gylfi Sigurdsson-avslutning sto i veien for 2-2.

For snart seks uker siden fikk tidligere Rosenborg-trener Erik Hamrén en fryktelig Island-debut. Fra sidelinjen så han Sveits knuse sitt nye lag hele 6-0. Noen dager senere ble det 0-3 hjemme mot Belgia.

Ikke vunnet på 11 kamper

Svensken fikk en opptur med 2-2 borte mot selveste Frankrike i en privatlandskamp. Island rystet verdensmesteren, men seieren glapp etter to sene baklengsmål.

Det må en samling i bånn til for Island foran EM-kvalifiseringen neste år. Laget har gått hele elleve strake kamper uten seier, der åtte av dem har endt med tap.

Island har deltatt i de to siste fotballsluttspillene. I 2016 tok de seg sensasjonelt til EM-kvartfinaleseier etter å ha slått ut England på veien, mens det i sommer ble exit i VM-gruppespillet.

(©NTB)

