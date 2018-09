Island og Erik Hamrén fikk en mareritt start på sin nasjonsliga og ble sendt hjem med 0-6 i kofferten av et effektivt Sveits lørdag.

Erik Hamréns første tellende kamp som Island-trener endte i en pinlig affære borte mot Sveits. Etter 90 minutter sto det 0-6 til hjemmelaget, og den tidligere RBK-treneren ba hele Island om unnskyldning.

– Først vil jeg si unnskyld til hele Island. Det var et flaut resultat, sa Hamrén ifølge Aftonbladet til CMore.

Slik forklarte 61-åringen Islands største tap på 17 år.

– Etter at de gjorde 3-0 på et flott frispark mistet vi alt. Vi tapte både organiseringen og håpet. Det er mitt ansvar som trener. Det er mitt ansvar å se til at vi i hvert fall har håpet oppe. Vi tapte alt i annen omgang, sa Hamrén.

Etter 45 minutter på sto det 2-0 til Sveits etter at Steven Zuber og Denis Zakira hadde scoret hvert sitt mål med ti minutters mellomrom tidlig i omgangen.

Etter sidebytte måtte Hannes Thór Halldórsson i det islandske målet hente ballen ut av nettet etter en frisparksuser fra Liverpools Xherdan Shaqiri. Haris Seferovic, Alban Ajeti og Admir Mehmedi scoret ytterligere tre ganger.

Både Island og Sveits deltok i sommerens VM-sluttspill, men det spørs om islendingene vil fortsette i A-divisjonen særlig lenge med lørdagens innsats. Det var lite som minnet om de siste årenes resultater.

Svenske Erik Hamrén tok over det islandske landslaget etter VM.

(©NTB)

Mest sett siste uken