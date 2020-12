Islands landslagssjef går av etter fylleskandale

Jon Thor Hauksson ledet de islandske fotballkvinnene til EM med seier over Ungarn sist uke. Men i feiringen gikk det en kule varmt.

Tirsdag opplyser Islands fotballforbund at Hauksson går av som landslagssjef, en avgjørelse forbundet er enig i. Bakgrunnen er en episode som skjedde under feiringen av EM-avansementet.

En alkoholpåvirket Hauksson gikk der langt over streken i sin kritikk mot enkelte spillere. Det må han nå ta konsekvensen av.

– Slike samtaler hører ikke hjemme i en feiring som denne, og ikke i det hele tatt under påvirkning av alkohol. Jeg mislyktes som lagets trener, for jeg burde ikke har diskutert ferdighetene og treningsinnsatsen til enkeltspillere under slike omstendigheter. Det er en feil jeg tar fullt ansvar for, og jeg har beklaget til laget og til enkeltspillerne, sier Hauksson.

42-åringen legger til at han mistet spillergruppens tillit.

– De siste dagene har jeg innsett, gjennom samtaler med spillerne, at det vil være vanskelig å få tilbake den nødvendige tilliten mellom meg som trener og spillerne.

