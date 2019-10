Israel Adesanya stoppet Robert Whittaker under UFC 243

Avsluttet australierens fantastisk seiersrekke.

Nigerianske Israel Adesanya sikret seg tittelen i mellomvekt natt under UFC 243-stevnet i Melbourne, da han stoppet australieren Robert Whittaker i den andre runden.

28-åringen fra Sydney måtte tåle mye juling i den første runden, og i andre var Adesanya presis med flere kontringsslag som til slutt sendte Whittaker i kanvasen. Dommeren kunne gjøre lite annet enn å stoppe kampen.

Adesanya har holdt tittelen som midlertidig mester i mellomvekt i påvente av kampen mot Whittaker, men samler nå beltene og kan kalles UFCs ubestridte mester i vektklassen.

Dette er Whittakers første tap siden februar 2014. Han stod med hele ni strake seire i UFC.

Les mer: Cannonier stoppet den skandinaviske MMA-festen

Komet

Dette oppsummerer en kometkarriere for mannen fra Lagos. Han gjorde sin UFC-debut i februar 2018, og har siden gått ubeseiret i løpet av sin tid med selskapet.

Det er ikke bare i UFC han er ubeseiret, nigerianeren har nemlig til gode å tape en kamp i sin profesjonelle karriere. Han står nå med 18 seire, 14 av disse på knockout, og har enda ikke tapt.

På listen over utøvere som har måttet gi tapt for «The Last Stylebender» finner vi profilerte navn som Anderson Silva, Kelvin Gastelum og Brad Tavares. Det gjør at flere hyller nigerianeren.

Blant disse er tungvektsprofilen Francis Ngannou. UFC-stjernen mener nå at man må regne Adesanya som en av de største:

- Tidenes beste mellomvekstutøver er Israel Adesanya. Det er ikke et spørsmål rundt det. Gratulerer, bror, skriver kameruneren på sin Twitter-konto.

Ngannou er overhode ikke den eneste UFC-utøveren som tok til sosiale medier for å gratulere Adesanya.

Adesanya blir dermed kun den andre afrikanske mesteren i UFCs historie. Adesanyas landsmann, Kamaru Usman, som blant annet overlistet norske Emil Meek, er den regjerende mesteren mesteren i weltervekt.

Les mer: Ny knockout for Ngannou: - Han er MMAs svar på Mike Tyson

Brasiliansk utsletter

Mye kan tyde på at Adesanya allerede har sett seg ut sin neste motstander. For mens han feiret på toppen av buret, valgte han også vise fingeren til Paulo Costa som satt blant publikum.

«Borrachinha» (Utsletteren), som han populært kalles, reagerte med å reise seg mot nigerianeren, men ble holdt igjen før han rakk å nærme seg buret der Adesanya feiret sin seier.

Og Adesanya fjernet all tvil om at det er brasilianeren han nå ønsker å møte da han ble intervjuet i buret etter sin kamp:

- Dere vet hvem som er nestemann. Han er et oppblåst ballongdyr! Nestemann er en tjukk Ricky Martin-wannabe. Dette er min arena. Jeg skal knuse ham, jeg ønsker å ommøblere ansiktet hans, sa Adesanya til tydelig irritasjon fra brasilianeren.

Costa, slik som Adesanya, har til gode å tape i sin karriere. Han står med 13 seire, der 11 har kommet ved knockout og én seier etter at motstanderen valgte å klappe ut. I august slo han den meget profilerte Yoel Romero under UFC 241-stevnet.