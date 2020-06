Italia-sesongen over for Hovland og Hegerberg

Kvinnenes serie A i fotball i Italia tas ikke opp etter pandemikrisen. Det ble bestemt mandag.

Gutta tar til 20. juni, men det ble tommelen ned for jentene. Før møtet som besluttet at ligaen ikke gjenopptas, kom spillerne med et åpent brev til fotballedelsen i Italia.

Der kom det fram at spillerforeningen krever bedre forutsetninger framover, blant annet at alle kvinnelige spillere får heltidskontrakter.

Stine Hovland og Andrine Hegerberg er blant norske innslag i italiensk toppfotball. Juventus topper tabellen, men får ikke tittelen.

(©NTB)