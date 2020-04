Italias fotballforbund vil koronateste spillere i mai før serie A-oppstarten

Det italienske fotballforbundet håper å teste spillerne for koronavirus i starten av mai i forberedelsene på at serie A skal starte opp igjen.

Det sier presidenten i fotballforbundet Gabriele Gravina til Sky Sports Italia, gjengitt av BBC.

– Jeg håper vi får startet i begynnelsen av mai med tester for å forsikre om at spillerne tester negativt (for koronaviruset) og at treningene kan starte, sier Gravina.

På spørsmål om sesongen vil spilles gjennom sommeren sier den italienske fotballpresidenten at de ikke har noen frist, men at tanken er å fullføre serie A.

Ligaen har vært utsatt siden 9. mars etter utbruddet av koronaviruset. Det er snakk om at kampene i Italia kommer til å gå for tomme tribuner fram til slutten av 2020.

