Italias fotballpresident håper på kamper med tilskuere før sesongen er omme

Gabriele Gravina sier at han inderlig håper at man kan slippe inn et lite antall tilskuere på Serie A-kamper før fotballsesongen er ferdigspilt.

Toppfotballen i Italia skal etter planen starte opp igjen etter koronapausen 20. juni. Landet har vært svært hardt rammet av koronaviruset, men Gravina, som er president i Italias fotballforbund (FIGC), øyner likevel en mulighet for at det ikke blir helt tomme tribuner i sesonginnspurten.

– Fans på stadion? Jeg ønsker av hele mitt hjerte at vi kan se en liten tilstedeværelse på arenaene når sesongen skal avsluttes, sier han i et radiointervju.

– Det virker utenkelig at det på et stadion med 60.000 eller 80.000 seter ikke skal være plass til et lite antall tilskuere som kan gå på kamp under alle nødvendige forholdsregler, fortsetter Gravina.

Fotballsesongen i Italia har vært satt på pause siden 9. mars. Planen er at Serie A skal være ferdigspilt i starten av august.

– Et signal om håp

Ifølge italienske medier vurderer FIGC å gå i samtaler med myndighetene for å øke grensen for antall mennesker som kan være på arenaen under en kamp.

Regelverket som skal foreligge når kampene kommer i gang igjen senere i måneden, innebærer et antall på maksimalt 300 personer. Det inkluderer begge lagenes spillere og støtteapparat samt TV-produksjonsfolk og journalister.

– Det er definitivt prematurt i dag, men når serien kommer i gang igjen, er dette (tilskuere) noe som kan gi et signal om håp for landet vårt. Det kan også være en måte å belønne fotballentusiastene på etter en tøff periode, sier Gravina.

Han legger til at han følger med på utviklingen for kinoer, teatre og andre kulturarrangører, som skal gjenåpnes fra 15. juni.

(©NTB)