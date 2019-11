Italiensk avis: - Manchester United og Arsenal er interesserte i Merih Demiral

Den tyrkiske landslagsstopperen har kun spilt 90 minutter for Juventus i Serie A, men det stopper ikke Premier League-klubbenes interesse.

Overgangen til Juventus for tyrkiske Merih Demiral har ikke gått helt som forventet. Landslagsstopperen ble hentet til Torino før denne sesongen etter å ha imponert for Sassuolo, men har siden spilt lite for Maurizio Sarris klubb.

21-åringen fikk kun et halvt år i Sassuolo før Juventus snappet ham opp i juli. Siden har det bare blitt én seriekamp for stopperen med en fortid i Alanyaspor og portugisiske Sporting.

Mye av grunnen til hvorfor Demiral ikke har fått spille virker å være at Juventus vant drakampen om det nederlandske supertalentet Matthijs de Ligt. Den nederlandske tenåringssensasjonen sa nei til flere av Europas toppklubber for å spille for Juventus.

Nummer fire i køen

Nå skriver avisen Corriere Torino, som siteres av nettsiden SportWitness, at dette åpner for nok en overgang for den duellsterke tyrkeren. Det er nemlig ikke bare De Ligt som står foran Demital i køen.

Fra før har Juventus den italienske landslagskapteinen Leonardo Bonucci i troppen, og det hevdes av Corriere Torino at trener Sarri foretrekker å benytte seg av Daniele Rugani fremfor Demiral.

I tillegg til De Ligt, Rugani og Bonucci har Juventus og Giorgio Chiellini, som er ute med langtidsskade etter at han rev korsbåndet i det ene kneet tidlig denne sesongen.

En som ofte kobles til Juventus er Erling Braut Haaland. Her snakker han om ryktene om en overgang til Napoli

Selv om Demiral ikke har spilt mye for Juventus, så er det hans prestasjoner for det tyrkiske landslaget som skal ha gjort at både Manchester United og Arsenal har siktet seg inn på forsvarskjempen.

I tospann med Leicester-stopperen Caglar Söyüncü har nemlig Demiral vist ved flere anledninger at han er mer enn kapabel til å prestere mot de største. I gruppe med Frankrike, Island og Albania, så kvalifiserte Tyrkia seg direkte til neste sommers mesterskap.

Med kun tre baklengsmål gjennom hele kvalifiseringen, så var de også det laget som slapp inn minst mål i gruppe H. I gruppe G slapp Polen inn tre mål de også, mens Belgia slapp inn kun to mål i gruppe I med nasjoner som Russland og Skottland.

Ifølge den italienske avisen skal United og Arsenal ha vært tilstede under Tyrkias EM-kvalifiseringskamp mot Island i Istanbul, der oppgjøret til slutt endte 0-0.

Verdensrekorder

Samme avis skriver at Juventus skal ha satt en pris på 35 millioner euro for den tyrkiske landslagsstopperen. Dette skal være en sum som anses å være for høy for den tredje klubben som oppgis å være interessert i Demiral: AC Milan.

Dette skal uansett ikke være en sum som avskrekker hverken Ole Gunnar Solskjærs eller Unai Emerys klubb inn mot janauarvinduet, skal vi tro den italienske avisen.

I sommer knuste Manchester United verdensrekorden hva angår overgangssum for en midtstopper, da de brukte 80 millioner pund på å hente Harry Maguire fra Leicester. Den tidligere rekorden var det Liverpool som hadde da Virgil van Dijk ble kjøpte fra Southampton i 2018.

Arsenal er heller ikke fremmed for å bruke store summer på spillere de ønsker. I sommer hentet de nemlig Nicolas Pépé fra franske Lille for hele 72 millioner pund.

Juventus selv har oppgitt at de betalte 18 millioner euro fra Demiral sommeren 2019, hvilket betyr at de dermed kan se ut til å doble sin investering kun et halvt år, og kun 90 minutter med fotball for Demiral, etter kjøpet.

Selv uten Demiral på banen så har sesongen gått på skinner for Juventus, som har til gode å tape ene eneste kamp i Serie A denne sesongen. De leder den italienske toppserien med 32 poeng, ett poeng foran Inter på andreplass.

For Arsenal og Manchester United så ser ikke ting like lyst ut. Arsenal ligger på sjetteplass, med 17 poeng så langt. Solskjærs klubb befinner seg på plassen bak, med ett poeng mindre enn de rødkledde fra London.

