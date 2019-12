Italiensk avis med sjokkforside: Omtaler duellen mellom Lukaku og Smalling som «Black Friday»

Den italienske avisen Corriere dello Sport får massiv kritikk etter ordvalget på forsiden i forkant av møtet mellom Inter og Roma.

«Black Friday» pryder forsiden av avisen, med et bilde av Romelu Lukaku og Chris Smalling på hver sin side av avisen.

De to tidligere Manchester United-spillerne møtes for hver sin italienske klubb fredag, men det er alt annet enn det sportslige som er kommet i fokus etter at forsiden til Corriere dello Sport fant overflaten.

- Sjokkerende forside av Corriere dello Sport når de bygger opp til at Lukaku skal møte Smalling i fredagens kamp som «Black Friday», skriver ESPN-journalist Andrew Cesare på Twitter og får støtte av flere andre.

- Tonedøvt, ignorant og med den vanlig rasistiske undertonen. Å si jeg er sjokkert vil være en løgn på dette tidspunktet. Absolutt pinlig av Corriere dello Sport å komme opp med denne tittelen til fredagens oppgjør mellom Inter og Roma, skriver ESPN-journalist Matteo Bonetti.

Også Romas offisielle Twitter-konto har kommentert den oppsiktsvekkende forsiden.

«Ingen:»

«Absolutt ingen:»

«Ikke en eneste sjel:»

«Corriere dello Sport skribent:», skiver de og legger ved bilde av forsiden.

Ordvalget føyer seg inn i rekken av rasismesaker i Italia denne sesongen. Rasisme er et utbredt problem blant fotballtilhengere i Italia, og tidligere har Moise Kean, Sulley Ali Muntari og Blaise Matuidi opplevd rasistiske tilrop i Serie A.

I september mistet TV-eksperten Luciano Passirani jobben da han i et forsøk på å rose Lukaku dummet seg fullstendig ut.

- Lukaku er en av de beste signeringene Inter kunne gjort. Det er ingen annen spiller som han i Serie A. Han er blant de sterkeste i ligaen, jeg liker han godt nettopp på grunn av styrken - han er som tvillingen til Dúvan Zapata i Atlanta, sa Passirani.

Før han la til:

- Lukaku «dreper» deg én mot én, hvis du prøver å gå i duell med han så ender du på bakken. Den eneste måten du kan stoppe han på er hvis du har ti bananer du kan gi han for å spise.

Den tidligere Manchester United-spissen ble også utsatt for rasisme tidligere i sesongen da Inter møtte Cagliari. Da belgieren gjorde seg klar for å ta et straffespark, kom Cagliari-fansen med aperop mot spissen som senere scoret og sikret 2-1-seier til laget fra Milano.