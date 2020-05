Italiensk fotballstjerne om Suarez-bittet: – Jeg beundrer ham

Luis Suárez satte tennene i Giorgio Chiellini under VM i 2014. Nå innrømmer den italienske forsvarsbautaen at han beundrer måltyven som følge av episoden.

Det er i Chiellinis nye bok at biteepisoden som skapte oppstandelse i en hel fotballverden vies ny oppmerksomhet, skriver Sky Sports.

-Det å være ondsinnet er en del av fotballen, jeg vil ikke kalle det ulovlig. For å komme deg forbi en motspiller må du være smart, skriver Juventus-kapteinen.

Chiellini er tydelig på at han ikke bærer nag til Suárez for episoden. I stedet mener han episoder som den i 2014 bidrar til å gjøre uruguayaneren til den måltyven han er.

- Dersom han hadde lagt av seg dette, ville han blitt en helt ordinær spiss, skriver Chiellini.

Suárez slapp straff for biteepisoden i den aktuelle VM-kampen, men ble i etterkant utestengt i fire måneder og ni landskamper.

Chiellini liker duellene han har hatt med uruguayaneren og mer enn antyder at de to er ganske like. Det illustrerer han ved å henvise til episoden i 2014-VM.

- Plutselig oppdaget jeg at jeg hadde blitt bitt i skulderen. Det bare skjedde, men det er hans strategi i kamp mann-mot-mann, og skal jeg være ærlig er det min også, skriver Juventus-bautaen og legger til:

-Han og jeg er like, og jeg liker å møte spisser som ham.

Ifølge Football Italia var Chiellini veldig tydelig på å poengtere nøyaktig hvordan han anser seg selv som lik:

- Suárez og jeg er like, og jeg liker å møte spisser som ham. Jeg er også en drittsekk, og er stolt av det, skriver Chiellini, som også kunne avsløre at det var kontakt mellom de to i etterkant:

- Jeg ringte ham noen dager etterpå, men han måtte ikke si unnskyld.

Uruguay vant den aktuelle kampen i 2014 1–0.

