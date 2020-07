Italiensk helomvending – alpin-VM som planlagt for Jansrud & co.

Det italienske skiforbundet ville ha alpin-VM i Cortina d'Ampezzo utsatt fra 2021 til 2022. Nå er det klart at mesterskapet går som opprinnelig oppsatt.

Det opplyser Det internasjonale skiforbundet (FIS) torsdag.

Bekreftelsen kommer bare en drøy måned etter at president Giovanni Malagò i den italienske olympiske komité (Coni) opplyste at det for arrangørene framsto krevende å skulle avholde mesterskapet allerede i 2021.

Skepsisen handlet om koronaviruset og de utfordringene det har skapt. Malago varslet i et TV-intervju at Det italienske skiforbundet ville be FIS om å utsette VM fra februar 2021 til mars 2022.

Samtidig bekreftet Italias sportsminister Vincenzo Spadafora at han var informert om Rodas ønske, og at han selv støttet det fullt ut. Han kalte utsettelsen «en smertefull, men fornuftig beslutning».

– Hvis vi har problemer i oktober eller november, vil vi ikke være i stand til å arrangere VM i 2021, sa Malago.

I torsdagens uttalelse fra FIS heter det at «FIS-familien nå har gått sammen» om å støtte det italienske forbundet, og at det har vært jobbet aktivt for å finne en løsning.

President Gian Franco Kasper uttrykker videre stor grad av tilfredshet over at arrangementet ikke ser ut til å måtte flyttes på.

Italia har vært blant landene som er hardest rammet av koronautbruddet, spesielt nord i landet hvor vintersporten holdes.

Sammen med Milano skal Cortina d'Ampezzo også være vertskap for vinter-OL i 2026.

