Italiensk overtidsscoring ga Polen-nedrykk

Cristiano Biraghi ble overtidshelt da Italia slo Polen 1-0 og tok en etterlengtet seier søndag. Som første lag rykket polakkene ned en divisjon i nasjonsligaen.

Avgjørelsen falt etter en corner to minutter på overtid. Venstreback Biraghi headet ballen videre i nettet, og det ga full Italia-jubel.

Roberto Mancini stormet inn på banen for å feire scoringen. Overtidsmålet ga ham en sårt tiltrengt opptur etter en svak start på livet som Italias landslagssjef.

Nå håper den tidligere Manchester City-manageren at søndagens seier blir en kickstart på hans Italia-prosjekt. Før triumfen i Chorzów hadde Mancini kun ledet laget til én seier på sine seks første kamper. Den kom mot Saudi-Arabia (2-1) i debuten.

Historisk nedrykk

Den seiersløse rekken så ut til å fortsette mot Polen. Sterke keeperredninger og dirrende metall sto i veien for scoringer, men på overtid sørget Biraghi for borteseier og nasjonsligafiasko for vertene.

Med tapet ble Polen første lag til å rykke ned i UEFAs nyvinning. Etter tre av fire kamper står polakkene med ett poeng i gruppe 3 i A-divisjonen. Italia har fire poeng, men på grunn av innbyrdes oppgjør kan ikke de asurblå bli tatt igjen.

I neste utgave av nasjonsligaen blir Polen å se i B-divisjonen.

Italia tok en fortjent seier søndag. Napoli-stjernen Lorenzo Insigne traff tverrliggeren etter en halvtime, mens Juventus-kjempen Giorgio Chiellinis hodestøt seks minutter senere ble slått unna av en eminent Wojciech Szczesny i det polske målet.

Portugal i førersetet

Polen hadde også sine sjanser. Etter pause stoppet Gianluigi Donnarumma på glimrende vis Kamil Grosickis skudd. Milan-keeperen sto også i veien for Grosicki litt over et kvarter før slutt.

Federico Bernardeschi øynet en drømmescoring noen minutter senere, men han måtte se at ballen i siste sekund løftet seg over tverrliggeren.

Både Italia og nedrykksklare Polen skal møte tabelleder Portugal i november. Portugiserne har seks av seks poeng etter sine to første nasjonsligakamper.

(©NTB)

Mest sett siste uken