Italiensk politi etterforsker Davide Astoris dødsfall

Den italienske landslagsstopperen gikk bort søndag.

Davide Astoris dødsfall rystet Italia søndag. Forsvarskjempen, som kun ble 31 år gammel, spilte både for det italienske landslaget, og var kaptein for Fiorentina.

Mandag bekrefter aktor i Udine, byen der Astori døde, at de har startet etterforskningen rundt en potensiell drapssak. I dette tilfellet skal det være snakk om potensielt uaktsomt drap.

- Vi har åpnet straffesak rundt et hypotetisk uaktsomt drap. Nå er den tatt ut mot ukjente personer. Vi har bestilt en obduksjon, hvilket vil bli gjennomgått snart, sier aktor Antonio De Nicolo til Radio Rai, ifølge football-italia. Til Gazzetta dello Sport forteller De Nicolo at etterforskningen av Astoris dødsfall er en «nødvendig handling».

Samme mann uttalte søndag at det virket mest sannsynlig at Astori hadde gått bort grunnet et naturlig hjerteinfarkt, men at det var merkelig at slike ting kunne skje med profesjonelle utøvere som var under oppsyn hele tiden.

De skriver videre at sistemann som så Astori var Fiorentina-keeper Marco Sportiello. De to skal ha spilt TV-spill på kvelden før Astoris dødsfall. Den italienske burvokteren skal ha gitt sin forklaring til politiet, og Astoris lik ble senere kjørt til sykehuset for obduksjon.

Gazzetta dello Sport skriver at obduksjonen av Astori vil gjennomføres på tirsdag av rettsmedisinerne Carlo Mireschi og Gaetano Thiene.

Videre skriver de at Fiorentina-supporterne i Firenze oppholder seg utenfor klubbens hjemmebane der det legges ned skjerf, blomster og bannere til hyllest for sin falne kaptein.

Det skal være planlagt et møte innad Fiorentina-ledelsen etter obduksjonen for å finne ut hvor veien går videre. De beskriver den italienske byen som «desorienterte, og i sjokk og vanntro».

Dødsfallet til Astori ble kjent kun timer før hans Fiorentina skulle møte Udinese i Serie A. Kampen, så vel som resten av oppgjørene i Serie A, ble avlyst søndag.

