Italiensk Serie A starter opp igjen 20. juni

Italiensk fotball fikk sitt etterlengtede klarsignal fra myndighetene. Serie A sparkes i gang igjen 20. juni, sier idrettsminister Vincenzo Spadafora.

Faktisk kan fotballen rulle tidligere enn det også. Ministeren åpnet for at semifinaler (returkampene) og finale i cupen kan spilles henholdsvis 13. og 17. juni.

Spadafora holdt torsdag kveld en videokonferanse med fotballpresident Gabriele Gravina, Serie A-leder Paolo Dal Pino, representanter for spillere, trenere og dommere. Møtet varte mindre enn en time før klarsignalet ble gitt.

– Det var et svært nyttig møte. Nå er Italia i ferd med å åpnes opp, og da er det riktig at fotballen også starter igjen, sa Spadafora ifølge Gazzetta dello Sport.

Han godkjente fotballens omfattende smittevernprotokoll. Samtidig fastholdt han kravet om at hele laget må i to ukers karantene dersom en spiller eller en i støtteapparatet tester positivt på koronaviruset, noe som kan gjøre det mer enn vanskelig å spille sesongen ferdig.

– FIGC (fotballforbundet) har forsikret meg om at de har både plan B (et sluttspill) og plan C (gjeldende tabell blir endelig) dersom smitteutviklingen endrer seg og serien ikke kan spilles ferdig, sa han.

Lang pause

Det har vært opphold i den italienske serien siden 9. mars, da all idrett i landet ble stoppet som følge av viruspandemien som til nå har krevd flere enn 33.000 liv i Italia.

For en måned siden sa Spadafora av han var «svært skeptisk» til planene om å fullføre sesongen, men siden da har myndighetene lempet på tiltakene og begynt å åpne opp samfunnet igjen.

Det er 12 serierunder igjen i Serie A, pluss fire hengekamper fra 25. serierunde.

Spillerforeningen har ytret innvendinger mot utsikten til å gjennomføre et tett kampprogram i sterk sommervarme. Det finnes også andre problemer knyttet til spillerkontrakter som løper ut 30. juni og TV-rettighetshavernes betalingsplikt.

Karantenetrøbbel

Det vanskeligste er likevel pålegget om at hele laget må i to ukers karantene ved en positiv virusprøve fra en spiller eller andre som jobber tett på dem. I andre land sendes bare de som tester positivt i karantene.

Bologna meldte onsdag om en «mistenkelig» test. Torsdag kom beskjed om at vedkommende som avga den var testet igjen med negativt resultat, og klubben slipper dermed karantene.

Fotballen har jobbet for å få lempet på karantenekravet, som lett kan velte muligheten til å få spilt serien ferdig.

– Det er kriminelt. Jeg vil ikke sende 50 friske personer i karantene. De stenger ikke en fabrikk og sender alle i karantene om én arbeider tester positivt, sier Lazios klubblege Ivo Pulcini.

