Italiensk supersprinter forlater Deceuninck

Elia Viviani bytter fra Deceuninck-Quick Step til det franske sykkellaget Cofidis.

Italieneren har 75 seirer som proffsyklist, åtte av dem i 2019. Så sent som søndag vant han det engelske endagsløpet London – Surrey Classic, og han vant også en etappe under årets Tour de France.

Fra 2020 skifter 30-åringen fra Deceuninck-Quick Step til Cofidis.

– Etter samtaler med Cédric Vasseur og Roberto Damiani (manager og sportsdirektør hos Cofidis) ble jeg klar over hvor mye Cofidis ønsket meg. Laget la fram et ambisiøst prosjekt for meg, sier Viviani ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Til sitt nye lags hjemmeside forteller han at han ønsker å vinne flere etapper i Tour de France, og at han ellers kommer til å prioritere rittene Milano – San Remo og Gent – Wevelgem neste år.

Også Vivianis landsmann og klubbkamerat Fabio Sabatini går fra Deceuninck-Quick Step til Cofidis foran neste sesong.

(©NTB)