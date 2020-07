Italiensk sykkelklassiker må endre rute

Flere koronautsatte kommuner i Italia har uttrykt motstand mot at sykkelklassikeren Milano-Sanremo skulle krysse deres territorium. Nå endres ruten.

Den utsatte sykkelklassikeren er planlagt å gå av stabelen 8. august.

Arrangørene må nå kjempe mot klokka for å få ferdigstilt en ny rute. Det skjer etter at flere ordførere i kystbyer langs den opprinnelige ruten nekter rittet å passere. Klassikeren er lagt midt i den italienske sommerferien, og det forventes at hundretusener vil reise til kysten.

Med den pågående koronapandemien mener lokale myndigheter det vil være utrygt å stenge veiene for sykkelrittet. De har dermed nektet å utstede de nødvendige tillatelsene. Arrangøren RCS Sport er fast bestemt på at rittet skal avvikles.

Ifølge den italienske avisen La Gazzetta dello Sport vil en ny rute sannsynligvis gå innover i landet i nesten 200 kilometer, og følge et noe mer krevende og tyngre terreng før den beveger seg ned mot kysten igjen.

Den endelige distansen mellom Milano og Sanremo vil da bli omtrent 299 kilometer. Det betyr også at endagsrittet, som tradisjonelt betegnes som verdens lengste, blir enda et hakk lengre enn før.

(©NTB)