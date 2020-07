Italienske medier: Serie A-stjerne mister viktig kamp etter hjemmeulykke

Atalanta-måltyven Luis Muriel slo hodet i et fall i eget hjem tirsdag, melder italienske medier. Ulykken skjedde kun få timer før Serie A-kampen mot Brescia.

Atalanta flyr høyt i den italienske toppserien. Tirsdag kan klubben klatre til annenplass bak serieleder Juventus med seier over Brescia. Målfarlige Luis Muriel har scoret hele 17 ganger for klubben som også er klar for kvartfinale i mesterligaen.

Ifølge Sky Italia og nyhetsbyrået AGI er imidlertid ikke scoringsmaskinen aktuell for spill i tirsdagens kamp mot Brescia. Det skyldes et fall i egen bolig tirsdag.

Den 29-årige colombianeren skal ha slått hodet og måtte sys etter å ha blitt fraktet til et sykehus i Bergamo. Han ble utskrevet kort tid etterpå, men tirsdagens kamp går angivelig uansett uten måltyven.

Omstendighetene rundt ulykken er uklare, men ifølge Sky Italia skal Muriel ha sklidd og slått hodet mot kanten av et svømmebasseng da han spiste lunsj med lagkameratene.

Med Muriel i spissen har Atalanta imponert denne sesongen. Ikke bare kjemper klubben om seriemedaljer, men i kvartfinalen i mesterligaen venter Paris Saint-Germain. Turneringen skal etter planen spilles ferdig i Portugal i neste måned.

(©NTB)