Italienske myndigheter vil bruke noen dager på avgjørelse om fotballstart

Juventus og Inter møttes for tomme tribuner i mars, rett før kampaktivitet i Serie A ble stoppet på grunn av viruspandemien. Slike kamper blir det også om myndighetene gir klarsignal for å fullføre sesongen. Foto: Marco Alpozzi, LaPresse via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)