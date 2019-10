Iuel smadret den norske rekorden i VM: Klar for semifinale

Amalie Iuel (25) imponerte stort på forsøket på 400 meter hekk i VM.

DOHA (Nettavisen): Den norske løperen vant sitt forsøksheat i Doha tirsdag kveld og satte i tillegg norsk rekord med tiden 54,72.

Etter løpet var det en strålende blid Iuel som møtte Nettavisen og de andre norske mediene på plass i Doha.

- Det var veldig, veldig moro. Det var gøy at den satt når den gjorde - litt senere på sesongen. Det har alltid vært sånn at jeg har prestert bra på begynnelsen og så har det dabbet litt av utover i sesongen. Så det at det kom i et VM er veldig gøy, sier Iuel til Nettavisen.

Fulgte med på klokken



Iuel sin personlige rekord lød fra før av på 55,15, men tirsdag smadret hun den med nesten et halvt sekund.

Hun skjønte også selv at hun var på vei mot noe stort da hun nærmet seg slutten av løpet.

- Jeg så på klokken. Jeg prøvde å holde litt øyet med det over siste hekken. Jeg så at den tiden var ganske mye bedre enn den har vært over siste hekken i tidligere løp. Så jeg tenkte at nå kan jeg enten roe ned og spare krefter til i morgen, eller så kan jeg bare fortsette i den rytmen jeg hadde og stå distansen inn til mål, forteller Iuel.

Hun valgte det siste og angrer ikke.

- Jeg tror egentlig at det var en riktig avgjørelse. Jeg er veldig fornøyd med å se 54-tallet, norsk rekord og det å komme videre, sier den norske VM-profilen.

TOK ET VALG: Ved den siste hekken innså Iuel at hun kunne være på vei mot en stor tid. Da bestemte hun seg for at å spare krefter, det kan hun gjøre en annen gang. Foto: Giuseppe CACACE / AFP

Fornøyd trener



Iuel har samme suksesstrener som Karsten Warholm, og få VM-trenere har hatt et bedre døgn enn Leif Olav Alnes.

Han strålte som en sol i pressesonen etter det fenomenale løpet tirsdag kveld.

- Der satt den, svarer han på Nettavisens spørsmål om hva han tenkte da han kikket bort på lystavla og så tiden 54.72 etter målgang.

Alnes røper at han brukte mye tid før Iuels VM-start på å lage trygghet for den dansk-norske jenta som altså smadret sin egen norske rekord i Doha tirsdag kveld.

- Det skulle være «backing» uansett resultat. Da er det ikke noe å tenke på, bare å gi gass. Dette er idrett, det er ikke farlig, det er ikke farlig å springe sakte. Det er bare å gi gass, så skjer det som skjer, sier Alnes.

- Det har tatt litt tid før hun har klart å få det ut?

- Ja, men dette var et ganske bra tidspunkt, sier Alnes lunt – og har selvfølgelig helt rett i det.

REKORDLØP: Amalie Iuel satte ny norsk rekord i Doha. Foto: Giuseppe Cacace (AFP/Scanpix)

Nest best av samtlige i forsøket



I tirsdagens forsøk var Iuel nest best av samtlige, men hun er tydelig på at det ikke nødvendigvis betyr så mye for videre muligheter.

- Man kan ikke se på det sånn. Jeg tror at amerikanerne og noen av de andre har et gir til inne, sier Iuel.

Hun er imidlertid svært positivt innstilt på semfinalen som venter onsdag kveld.

- Nå tar jeg med meg godfølelsen inn mot løpet i morgen, forteller Iuel.