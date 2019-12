Ivar Hoff kritisk til Tom Nordlies kampledelse i kollapsen mot Start: - Elendig

Lillestrøm-legenden er overhodet ikke fornøyd etter klubbens første nedrykk siden 1963 og mener trener Tom Nordlie må ta sin del av skylden for at det raknet fullstendig. LSK-treneren på sin side mener han kunne gjort lite annerledes.

Det ble et ellevilt drama på Åråsen onsdag kveld. Lillestrøm ledet 4-0 i den avgjørende kvalifiseringskampen mot Start, men kollapset totalt mot slutten.

Tre mål av Martin Ramsland sørget for at Start spiller i Eliteserien neste år. Lillestrøm på sin side er nede på nest øverste nivå for første gang på 45 år.

Romerike-klubben hadde hentet inn Tom Nordlie for å redde plassen i det gjeveste selskap og det så ut som et vellykket grep, helt til Ramsland begynte å score.

Kritisk til Nordlie

Start-spilleren nettet sine tre mål i løpet av kort tid det siste kvarteret.

Måten dette utspilte seg på får LSK-legenden Ivar Hoff til å reagere.

- Det er elendig kampledelse fra benken, sier han på telefon til Nettavisen.

- Hva mener du Nordlie burde gjort?

- De burde demmet opp bak der og ridd på resultatet rent taktisk. Tre mål på så kort tid, det er jo helt hull i oppslag, sier den tidligere Lillestrøm-treneren.

Han vil likevel ikke kalle det en tabbe å hente inn Nordlie til denne jobben.

BLE HENTET INN: Tom Nordlie skulle redde Lillestrøm. Det klarte han ikke. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Det stuntet der var sikkert greit, det. Men gjennomføringen av kampen i dag var ikke det. Alle trodde det var greit på 4-0, så kollapser det totalt, sier han.

- Da må lederen ta på seg ansvaret, sier Hoff videre og sikter til Nordlie.

- Har vi sett det siste av Tom Nordlie i Lillestrøm nå, tror du?

- Det er ikke noe jeg vil tro eller mene noe om. Jeg bare registrerer at vi nå lukker et kapittel som har vart i 45 år, sier trenerlegenden.

- Ikke sunt med et steg ned



Lillestrøm rykker altså ned etter det som totalt sett har vært en svak sesong. Hoff vil imidlertid ikke være med på at det kan være bra for klubben å ta et steg ned nå.

- Det er aldri sunt. Det er så mange forutsetninger som ikke er til stede i 1. divisjon som er i Eliteserien. Så de som mener at LSK har godt av dette, er jeg uenig med.

- Supporter er du til du stryker med. Du er jo uansett glad i laget ditt. Vi får bare håpe de klarer å slå lag som Grorud, Stjørdals Blink, KFUM og Strømmen, sier Hoff.

Den tidligere TV 2-eksperten er enig i at Lillestrøm har levert en elendig sesong.

- Det så positivt ut, egentlig. De hadde muligheten til å ende på øvre halvdel. Men i høst er det vel bare Vålerenga som har tatt færre poeng enn Lillestrøm.

- Burde klubben fjernet Jørgen Lennartsson på et tidligere tidspunkt?

- Det har jeg ingen mening om, svarer Hoff kort.

Nordlie: - Ville ikke gjort noe annerledes



I intervju med Eurosport etter kampen snakket Lillestrøm-trener Nordlie nettopp om sine taktiske disposisjoner underveis i kampen.

- I garderoben nå så er det ingen som sier noen ting. Det er ekstremt skuffede folk. Vi gjør en perfekt match i 76 minutter, så slipper vi inn et mål. Før vi rekker å gjøre grep, da de sender opp Damion Lowe, hadde vi tenkt å sette inn Frode Kippe, men så smeller det inn 4-2 mens Kippe står klar, og så blir det jo 4-3, sier treneren.

SLUKØRET: Tom Nordlie møtte pressen etter nedrykketog var tydelug skuffet. Foto: Stian André de Wahl (Nettavisen)

- Spillerne våre blir også opptatt av at det er en tilskuer fra Start inne på banen når det tredje målet kommer. Tobias Salquist roper at dommeren skal blåse av kampen, så fokuset blir det, men der ser du hvor mye det mentale har å si, angsten griper oss.

Nordlie mener det er lite han som trener kunne gjort annerledes i kampens hete.

- Vi får en fantastisk respons i spillergruppa og blant puiblikum og leder 4-0. Folk tror det er en drøm, de tror ikke det er sant. De har vel ikke vært med på maken.

- Det er ikke «orken» det går på, heller. Vi ville ikke legge oss ned i 4-5-1 på 4-1, for det å spille slik i 14-15 minutter pluss tillegg er lenge og da får du trykket imot deg. Vi har snakket sammen, vi trenerne, om at vi ikke ville gjort noe annerledes, men det smalt jo såpass fort at når det ble 4-2 så ble det fullstendig panikk utpå der, sier han.