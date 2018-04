Iversen bekrefter Løfshus-samtaler

Langrennstrener Ole Morten Iversen bekrefter at han har hatt uformelle samtaler Norges Skiforbund.

Den norske landslagssjefen Vidar Løfshus jobber for tiden med å sette sammen trenerkabalen foran neste sesong.

– Jeg har pratet med Vidar. Det har jeg gjort, sier Iversen til NRK.

Tor Arne Hetland fortsetter ikke som landslagstrener for allroundlandslaget, men rundt kvinnelandslaget er det klart at assisterende landslagstrener Sjur Ole Svarstad gir seg. Roar Hjelmesets har selv utgående kontrakt, men er åpen for å fortsette dersom skiforbundet ikke finner andre alternativer.

Ole Morten Iversen, som er far til langrennsløper Emil Iversen, har kontrakt med Det svenske skiforbundet som utløper 30. april. Han er neppe aktuell for en rolle rundt det norske herrelaget, men som kvinnelandslagstrener er han nevnt som en potensiell løsning.

– Det har vært kontakt. Jeg har for så vidt skjønt at jeg er et navn som er nevnt blant mange. Min innstilling er at hvis jeg får et konkret spørsmål og det er en helhet og en pakke i det som jeg synes virker spennende, så skal jeg vurdere det. Det har jeg sagt, sier Iversen.

Ole Morten Iversen har trent fram flere norske langrennsløpere i jobben som lærer på Meråker videregående skole. Det er den jobben han har tenkt seg tilbake til etter trenergjerningen i Sverige.

De svenske langrennskvinnene sto for seks OL-medaljer i Pyeongchang i vinter.

(©NTB)

Mest sett siste uken