Iversen fikk beskjed om at han var disket direkte på TV

- Jeg synes det er strengt, men han er kjent for å være streng, sier Emil Iversen til Nettavisen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Emil Iversen gikk i mål som nummer to bak Mikael Gunnulfsen i sitt kvartfinaleheat i sprinten på den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen fredag.

Se video øverst: Her blir Iversen disket på direkte-TV

På vei opp den siste bakken gikk 29-åringen utenfor sporet, og skiene skled dermed noe utover - nok til at NRKs eksperter ante at dette kunne bli en sak for juryen.

- Det er vanskelig å gå sånn korrekt, men man får en fordel av at skiene sklir ut, og det skal man ikke gjøre, sa Fredrik Aukland underveis i sendingen.

Les også: Klæbo møtte ikke opp på mediedagen

Disket på direkten

Mens Iversen ble intervjuet av NRK kort tid etter målgang kom rennleder Torbjørn Broks bort med beskjeden om at Iversen var plassert sist i feltet - og dermed er ute av konkurransen.

- Du er dømt «ranked as last», ga Broks beskjed om, mens han stod tett inntil Iversen.

Med et lurt smil ga langrennsprofilen beskjed om at rennlederen måtte holde avstand.

- Du må ikke være så nærme meg, sa Iversen, som tok diskvalifiseringen med fatning.

- Synes det er strengt

Overfor Nettavisen forklarer trønderen situasjonen som fikk ham diskvalifisert slik:

- Jeg kom jævlig dårlig ut, så ble jeg litt stresset. Jeg prøvde å komme meg litt fram i feltet, så glir skiene litt ut i stakingen. Det er tydeligvis ikke lov, så da ble jeg «ranked as last», sier Iversen til Nettavisen.

Les også: Frustrert over Flugstad Østbergs startnekt

Trønderen legger ikke skjul på at han synes avgjørelsen til rennlederen var i overkant streng.

- Jeg synes det er kjedelig, og jeg skulle gjerne vært foruten den. Jeg synes det er strengt, men Broks er kjent for å være streng og følger regelverket. Han følger regelverket kraftig. Det er på en måte bra, det, men kjipt for meg akkurat nå, sier Iversen.

29-åringen ble nummer to i prologen og er, til tross for diskvalifiseringen, fornøyd med det han rakk å prestere i fredagens sprint.

- Selv om jeg bryter regelverket, så tjener jeg ikke noe på det. Jeg går ikke noe fortere. Formen er fin, og det er bare å glede seg til i morgen, neste helg og de rennene som kommer.

Da Iversen måtte gi seg for dagen, var det Sindre Bjørnstad Skar som gikk trønderens plass i semifinalen. Det hadde Iversen ingenting imot.

- Det er jeg egentlig glad for. Jeg hadde lyst til at han skulle gå videre. Jeg synes det er veldig bra, for jeg vil gjerne ha med han til Kuusamo, sier Iversen.

Reklame Her kan man levere Eurojackpot