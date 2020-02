Iversen og Klæbo vil vrake Lillehammer til fordel for Trondheim. Nå svarer arrangøren

Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo ønsker at Trondheim skal få arrangere verdenscuprenn i fremtiden til fordel for Lillehammer. Arrangøren på Lillehammer er klar til å slå tilbake.

De to landslagsløperne gledet seg stort over det store oppmøtet i Granåsen denne helgen da Ski Tour 2020 ble avsluttet med sprint og jaktstart.

Men til tross for publikumssuksessen er ikke Trondheim og Granåsen satt opp til å arrangere noen flere verdenscuprenn de neste sesongene.

Det vil imidlertid Iversen og Klæbo ha en endring på. Iversen forteller til NRK at han håper skipolitikerne vil kjempe for å få Trondheim inn på verdenscupkalenderen selv om det skjer på bekostning av Lillehammer.

- Det er mye bedre her enn på Lillehammer. Det er artig å gå her. Folk setter pris på langrenn her, sier Iversen til NRK.

- Det er dødt som i graven



Han kommer samtidig med en nådeløs dom over rennene på Lillehammer.

- På Lillehammer er det dødt som i graven. Det er kjedelig. Her er det så godt som fullt. Det er VM-stemning, forklarer Iversen.

Han får støtte av lagkamerat Klæbo.

- Jeg synes Trondheim la inn en god søknad nå. Jeg håper de som ser på av ski-politikere som tar beslutninger ser at det lages bra med liv, at mange folk tar turen og ser at anlegget her begynner å bli bra, sier Klæbo til NRK.

FOLKEFEST: Johannes Høsflot Klæbo spurtet inn til seier foran mange tusen tilskuere under lørdagens sprintrenn i Granåsen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Arrangøren kommer med løfte til Iversen og Klæbo

Det er Lillehammer Olympiapark AS som er arrangør av verdenscuprennene på Lillehammar.

Per Olav Andersen, administrerende direktør, har fått med seg kritikken fra Iversen og Klæbo når Nettavisen tar kontakt mandag formiddag.

Andersen forteller at de lytter til utøverne.

- Vi ønsker å få mer publikum, sier Andersen til Nettavisen.

Han vet at de har en jobb å gjøre for å få enda flere tilskuere på plass ved Birkebeineren skistadion.

Olympiapark tok over arrangøransvaret denne vinteren og Andersen forklarer at de allerede i forbindelse med verdenscuprennet i desember startet på jobben med å tiltrekke seg flere tilskuere. Han peker blant annet på at de har forsøkt å gjøre arenaen mer intim og at de satser enda mer på det som også foregår utenfor løypa.

For Andersen er ikke i tvil om hva som skal til for å få flere folk opp til stadion.

- Det må være noe mer enn bare langrenn, sier direktøren.

Andersen gjør det klart at de som arrangør jobber beinhardt mot neste verdenscuprenn og kommer nå med en lovnad til Iversen og Klæbo.

- Jeg kan love enda mer underholdning og enda mer trykk, forteller Andersen.

Står oppført to år frem i tid

For øyeblikket er det Lillehammer som står oppført i den foreløpige verdenscupkalenderen til Det internasjonale skiforbundet (FIS) for de to neste sesongene.

Til NRK gjør skipresident Erik Røste det klart at det nå er Lillehammer-helgen som er fast.

- Det har med historie å gjøre og ikke minst at det er gode og snøsikre forholden på den tiden av året. Hva fremtiden bringer, det får man se.

Etter helgens verdenscuprenn i Trondheim fortsetter nå verdenscupen i Lahti før den returnerer til Norge med sprint i Konnerud og tre- og femmil i Holmenkollen.