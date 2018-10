Iversen også satt ut av omgangssyke

Emil Iversen har i likhet med Petter Northug fått omgangssyke under langrennslandslagets samling i Val Senales.

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding søndag kveld.

– Vi følger situasjonen tett, tar alle forholdsregler og vil oppdatere med info i morgen, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen.

Tidligere søndag kom meldingen om at Petter Northug sliter med omgangssyke og bor på et annet hotell enn resten av sprintlandslaget i langrenn i italienske Val Senales.

Sprintlandslaget for menn og kvinnelandslaget er for tiden i den italienske høyden. Mandag og tirsdag er medier invitert til pressemøter i Val Senales.

Northug skulle etter planen ha en felles pressekonferanse tirsdag. Det er usikkert hva som skjer med den nå som trønderen er blitt syk. 32-åringen er flyttet til et annet hotell for å unngå å utsette øvrige landslagsløpere for smittefare.

Northug og Iversen er ikke de eneste som har problemer i Italia. Sindre Bjørnestad Skar har hatt sår hals i et døgn, men er på bedringens vei.

(©NTB)

Mest sett siste uken