Iversen om den ledige trenerjobben i Vålerenga: - Veldig interessert

Manglende trenerkurs kan imidlertid sette en eventuell stopper for den tidligere spissen.

Det avslører 43-åringen til Nettavisen.

Nylig ble det kjent at Ronny Deila forsvant til New York City FC og MLS-fotball. Det betyr at det står en ledig jobb som hovedtrener i Vålerenga kun tre måneder før seriestart i Eliteserien.

VIF starter sesongoppkjøringen med første trening mandag. Den blir etter alle solemerker ledet av assistentene Johannes Moesgaard og Haakon Lunov mens klubben leter etter en ny hovedtrener.

Flere navn har vært nevnt som kandidater til hovedtrenerjobben, og nå kaster Steffen Iversen seg inn i diskusjonen.

- For min del hadde det vært kjempeartig. Jeg har to år som spiller i klubben og kjenner klubben kjempegodt fra ung alder. Det har alltid vært Vålerenga og Rosenborg for min del, så det hadde vært en kjempeartig utfordring, forteller 43-åringen til Nettavisen.

- Ja, det er en jobb du ville vært interessert i om de tok kontakt?

- Ja, hadde de tatt kontakt om det hadde man selvfølgelig vært veldig interessert, sier han og avkrefter at Oslo-klubben har forhørt seg om hans tjenester.

GULL: Steffen Iversen vant seriegull med Vålerenga i 2005. Foto: Tor Richardsen (NTB scanpix)

Kommer til å ta kontakt med VIF

Nå kan det imidlertid virke som hans manager og rådgiver Christian Eidem tar saken i egne hender.

Han svarer følgende på om de selv har vurdert å ta kontakt med VIF for å lansere Iversen.

- Det kommer vi nok til å gjøre, sier han til Nettavisen.

- Er det noe som er nært forestående?

- Jeg får kanskje ta og ringe Espeseth (Erik, daglig leder i Vålerenga) nå.

Et hinder på veien er imidlertid at Iversen, som nå trener 4.-divisjonslaget Trygg/Lade, enn så lenge mangler to trenerkurs for å kunne være trener i Eliteserien.

Eidem erkjenner at en eventuell hovedtrenerjobb kan være komplisert å lande som følge av nettopp det, men mener den tidligere VIF-spilleren passer ypperlig også som assistenttrener.

- Ingen er så dyktige i en fotballgarderobe som Steffen til å få folk til å føle seg gode, senke skuldrene og slappe av. Steffen gjorde de andre gode da han kom med hele sitt vinnende vesen. Jeg tror han hadde vært en fantastisk del av et trenerteam der.

Nettavisen har vært i kontakt med Jørgen Ingebrigtsen, sportslig leder i VIF, rundt Iversens interesse for jobben.

Han er imidlertid ordknapp rundt søken etter ny hovedtrener.

- Som nevnt i pressemeldingen ved Deilas avgang kommer vi ikke til å kommentere

spørsmål knyttet til ny hovedtrener før denne blir presentert, skriver han i en SMS.

RÅDGIVER: Christian Eidem er rådgiver for Steffen Iversen. Foto: Foto: Privat

Mangler trenerkurs

Iversen hadde en lang karriere som spiller i klubber som Tottenham, Crystal Palace og Wolverhampton.

Etter å ha forlatt sistnevnte klubb i 2004 gikk han til Vålerenga hvor han var med på å sikre seriegull i 2005. Deretter returnerte han til Rosenborg, før han også fikk 20 kamper for Crystal Palace.

Etter spillerkarrieren har den tidligere spisskjempen trent Haugar og Trygg/Lade, hvor 43-åringen nå er hovedtrener i 4. divisjon.

- Føler du at du er klar til å ta steget opp til Eliteserien?

- Jeg har ikke alle kursene til å være der ennå. Det hadde jeg måttet ta først, men for min del hadde det vært kjempeartig å få prøvd meg som hovedtrener i Vålerenga. Jeg har vært gjennom en lang karriere selv, sier han og legger til at han gjennom trenerjobbene i Haugar og Trygg/Lade har fått erfaring i å få spillerne til å spille i et system han har tro på.

CUPFINALE: Iversen under cupfinalen for Vålerenga mot Brann. Foto: Jarl Fr. Erichsen (NTB scanpix)

Iversen er i utgangspunktet påmeldt til begge de to nevnte trenerkursene, men erkjenner at han er usikker på om det ville vært mulig å framskynde begge kursene så de var i boks til seriestart i Eliteserien første helgen i april.

Han er imidlertid klar på hvilke grep han ville tatt om han tok over klubben som endte på en skuffende 10.-plass forrige sesong.

- For min del handler Vålerenga mye om kultur. Det er vanskelig å bruke «bohem»-begrepet, for folk tolker det feil. De tror det handler om å dra på fylla og ha det artig, men det er ikke det som er det å være bohem, slik jeg ser det. Det handler om måten å spille fotball på, være åpen og kanskje ha litt andre spillertyper som passer til et lag. Men selvfølgelig, som i de fleste andre klubber, er det viktig å ha lokale spillere som folk har tilknytning til.

- Hva slags trenertype er du?

- Jeg får de fleste til å flire stort sett hver eneste dag. Jeg er ikke så streng i plenum, men tar heller en prat med én og én og forklare hvordan jeg ønsker at de skal spille fotball. Jeg prater veldig mye med spillerne, og da blir jeg også enda bedre kjent med spillerne og ser raskere styrker og svakheter, avslutter Iversen.