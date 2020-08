Iversen preget av Northug-episoden: – Han må ta en full endring av livsstilen

Emil Iversen og Petter Northug var svært nære venner på skilandslaget. Nå er Iversen klar for å støtte kameraten sin i det han omtaler som hans «tøffeste kamp».

– Jeg ble overrasket, lei meg og skuffet. Jeg håpte en liten periode at Instagram-brukeren hans var hacket. Det var vondt å lese – og jeg måtte lese det om og om igjen for å forstå hva som sto der, sier Iversen til NRK.

Iversen, som har hatt Northug som sitt store forbilde siden han var ung, ble svært god venn med 34-åringen i løpet av deres tid sammen på landslaget. Selv om han er klar på at narkotika er noe man bør holde seg langt unna, kommer han til å støtte fullt opp om sin mangeårige venn i tiden som kommer.

– Enten eller

– Petter har dummet seg ut igjen, og dette blir den tøffeste kampen han noensinne har tatt. Men han har et valg, han kan brette opp ermene og ta grep. Nå er det enten eller. Men jeg er sikker på at han klarer det. Og jeg håper virkelig det, sier Iversen, og legger til:

– Jeg skal være en så god kamerat som jeg bare kan, som jeg ville vært for andre gode kamerater jeg har. Han må ta straffen sin, få profesjonell hjelp og ta en full endring av livsstilen nå. Jeg er snart 30 og han er bare 34, så jeg håper vi har mange gode år foran oss!

Siktet

Det var Northug selv som meldte om hendelsen på Instagram sent fredag.

Den norske skistjernen ble stoppet i fartskontroll av politiet torsdag kveld. Farten ble målt til 168 kilometer i timen i en 110-sone på E6 sørgående ved Ullensaker.

Politiet mistenkte at han var ruspåvirket etter at en symptomtest ga utslag for det, og han ble tatt med for å ta blodprøve. Førerkortet ble beslaglagt, og boligen hans ble ransaket. Der ble det funnet narkotika.

Northug har nå status som siktet.

