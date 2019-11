Iversen reagerer på Klæbo-utspill før sesongstarten: - Dummeste jeg har hørt

Johannes Høsflot Klæbo sier han er usikker på hvor han står før sesongen. Det får lagkompisen til å le.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Johannes Høsflot Klæbo har meldt «overgang» fra sprint til allround-landslaget før kommende langrennssesong.

Selv sier Norges største stjerne i skisporet at han «ikke aner hvor han står», før den norske premieren på Beitostølen kommende helg.

- Sånn som ting har vært nå så er jeg usikker, jeg har ikke peiling på hvor jeg står. Jeg har hatt hardtrening gjennom sommeren og høsten sammen med guttene. Hvis man skal oppsummere allround-laget så er det et slit fra start til mål. Jeg er veldig spent på hvor jeg står og lørdag blir en spennende dag, sier Klæbo på torsdagens pressekonferanse på Beitostølen.

USIKKER FØR SESONGEN: Johannes Høsflot Klæbo sier han er usikker på hvor han står før den nye sesongen starter på Beitostølen kommende helg. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Ikke usikker på det

Uttalelsene får lagkompis Emil Iversen til å både fnyse, riste på hodet og le.

- Det er noe av det dummeste jeg har hørt. Han er nok ikke usikker på det, nei. Han er i bra form, sier Iversen.

- Johannes sier han er usikker på egen form. Tror du det bare er et spill for galleriet?

- Hvis han er usikker, så er det i hvert fall ikke mange rundt ham som er usikre. Jeg er ikke usikker, sier Iversen om Klæbos form.

- Hvordan merker du at ting er som de skal være for Johannes?

- Vi har trent sammen i et halvt år nå. Jeg vet at han er i bra form og han vet at jeg er i bra form. Guttene på laget mitt er i veldig bra form. Jeg vet ikke hva han er usikker på. Han kommer ikke til å gjøre det dårlig helgen. Da blir jeg overrasket. Jeg tror ikke han tror det selv heller. Det er ikke sikkert at han flyr fra første stavtak, men Johannes er en veldig god skiløper. Vi kan gå på ski, forklarer Iversen til Nettavisen.

IKKE USIKKER: Emil Iversen «ler av» kompisen Johannes Høsflot Klæbo sine uttalelser om at han er usikker på hvor han står før sesongen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Jeg trengte noe nytt

Klæbo har tilpasset seg en ny hverdag med nytt lag før sesongen, men ifølge 23-åringen er det små forskjeller fra tidligere oppkjøringer.

- Det har ikke medført så store endringer som man kanskje skulle tro. Det trenes relativt likt, kanskje litt hardere og litt mer fokus på distanse-biten. Vi har hatt mange samlinger sammen med sprint og det mener jeg er veldig viktig, sier Klæbo.

Klæbo er tydelig på at sprintformen skal holdes ved like selv om han nå er en del av distanselaget.

- Sprint er noe jeg absolutt har troen på og noe som bør prioriteres. Det er bra show publikumsmessig. Poenget mitt er at jeg trengte noe nytt og blir bedre på distanse sånn som ting er nå. Hvis jeg skulle valgt og måtte velge kun én ting, så hadde jeg valgt sprint. Det er det jeg synes er morsomst. Det er viktig for meg å presisere fordi sprint er viktig publikumsmessig. Målet mitt er å ikke bli noe dårligere i sprint. Sprintrennene synes jeg er artigst, så enkelt er det, sier Klæbo til Nettavisen.

Allikevel innrømmer Klæbo at han kjenner usikkerhet rundt de små endringene som tross alt er gjort i oppkjøringen.

- Det har vært noen små endringer og jeg vet ikke helt hvordan jeg slår ut på det. Hvordan kroppen kommer til å respondere, jeg er nok like spent som mange andre, sier Klæbo.

Favoritter

Iversen og Klæbo regnes som to av de største favorittene i Norge til å kjempe om sammenlagtseieren i årets verdenscup.

I det som er en sesong fri for mesterskap har sammenlagtkula og de to minitourene, Tour de Ski og Ski Tour, blitt pekt ut som høydepunktene kommende vinter.

- Skal man være med å kjempe om kula i år så er man nødt til å holde seg frisk og skadefri. Man må være med fra start. Ikke nødvendigvis vinne hver eneste helg, men jevnt over så må man være med å ta mye poeng. Tourene som kommer tror jeg blir veldig viktig, sier Klæbo.

De norske løperne er denne helgen samlet til offisiell sesongstart på Beitostølen.

Fredag står sprint på programmet. Lørdag og søndag skal det konkurreres i henholdsvis 10 og 15 kilometer klassisk og fri teknikk for jentene og guttene.