Iversen reiser hjem fra Tour de Ski

Emil Iversen (28) fikk det tungt på den andre etappen av Tour de Ski. Nå er det klart at han drar hjem på grunn av sykdom.

LENZERHEIDE (Nettavisen): Trønderen tok seg greit videre fra prologen i Lenzerheide søndag morgen, men i kvartfinalen sa det stopp. I mål var 28-åringen 8,73 bak Erik Valnes som vant heatet.

Kroppen ville ikke spille på lag og nå forklarer Iversen forklarte at han er redd for at han hadde pådratt seg sykdom.

- Jeg er litt død i kroppen. Jeg er litt unormalt daff, sa Iversen til Nettavisen.

En time seinere bekreftes det fra Norges Skiforbund at 28-åringen reiser hjem fra Tour de Ski. Han avbryter rennene i Mellom-Europa på grunn av en forkjølelse.

- Det er ingen vits i å delta i Tour de Ski og være 98 prosent, sier Iversen.

- Det er tungt å innse at årets målsetting om å kjempe om en sammenlagtplassering i verdenscupen nå ryker, men det kommer mange fine skirenn framover, deriblant SkiTour 2020, hvor jeg håper å slå sterkt tilbake, fortsetter han.

- Sesongen ødelagt

Tour de Ski er definitivt ett av de store høydepunktene på kalenderen for langrennseliten denne vinteren, men for Iversens del er det verdenscupen sammenlagt som har vært det store uttalte målet.

Ettersom han må hoppe av touren betyr det at han går glipp av mange potensielle verdenscuppoeng som han trenger i kampen i sammendraget.

Tidligere på dagen la han ikke skjul på at det ville være en enorm nedtur om han måtte reise hjem.

- Da er sesongen min ødelagt. Det vil være en tung kamel å svelge. Da vil jeg trenge noen dager for meg selv, men jeg skal ikke si at det er avgjort ennå, komenterte Iversen da.

Mandag er det fridag i Tour de Ski, men den dagen forløper altså uten Iversen som en del av den norske troppen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum hadde ikke snakket med Iversen da han møtte pressen etter sprinten i Lenzerheide, men forteller at han har fått med seg at Iversen ikke er i toppslag.

Johannes Høsflot Klæbo vant søndagens sprint i Lenzerheide og leder nå Tour de Ski sammenlagt. Touren fortsetter med den tredje etappen i Toblach i Nord-Italia førstkommende tirsdag.