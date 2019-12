Iversen røper Østbergs bekymring etter startnekten

Landslagstrener Ole Morten Iversen forklarer at Ingvild Flugstad Østberg frykter den sportslige konsekvensen av situasjonen hun har havnet i.

LILLEHAMMER/OSLO (Nettavisen): Verdenscup i Davos venter langrennsløperne kommende helg, men Flugstad Østberg er fortsatt ikke klar til å stille til start.

Helseattesten som hun er avhengig av for å kunne representere Norge er fortsatt ikke godkjent, og det er fortsatt usikkert når hun vil få grønt lys.

LES OGSÅ: Sundby avslører mysteriet

I forbindelse med verdenscuprennene på Lillehammer forrige helg snakket Nettavisen med landslagstrener Ole Morten Iversen om Østbergs situasjon.

Han forteller at den norske langrennsstjernen etter forholdene har det bra, men det er likevel en ting som bekymrer henne, ifølge Iversen.

Hvordan hun kommer til å prestere når hun først er tilbake.

- Jeg tror det er det som kanskje er hennes største bekymring, sier Iversen til Nettavisen.

Østberg er i trening og følger et spesialsydd treningsopplegg mens hun er ute med startnekt, men Iversen forklarer at Østberg har vært redd for at «formen raser» og «sesongen er kjørt» siden hun ikke får trene helt som hun selv vil.

LES OGSÅ: Charlotte Kalla advarer Norge

IKKE STRESSET: Ole Morten Iversen har fortsatt stor tro på Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Iversen beroliger Østberg



Landslagstreneren deler imidlertid ikke bekymringen.

- Vi som har jobbet med dette i mange år vet at det ikke er sånn. Jeg vil tro at hun kan være litt rufsete i oppstarten etter en periode uten skirenn og matching, men jeg tror at hun vil gå gode skirenn når hun først er tilbake. Det er jeg helt sikker på, forklarer Iversen.

LES OGSÅ: Avslører Østbergs ukjente gest

Nå Østberg er tilbake vet han riktignok fortsatt ikke.

Han tror det kan skje før nyttår, men gir ingen lovnader.

- Jeg har skjønt at det ikke skal være så langt unna. Jeg har et håp om at vi får se henne på skirenn av denne siden av nyttår, men det er ikke noe doktoren har sagt. Det er bare å være tålmodig. Det tror jeg er smart for hennes del. Det er en viss realisme i at hun snart er på startstrek. Så får vi se om det blir to, tre eller fire uker, sa Iversen til Nettavisen under verdenscuphelgen på Lillehammer.

I mellomtiden vil Østberg fortsette å kjøre et eget opplegg for å komme seg tilbake.

Får Iversen rett vil altså Tour de Ski være den første aktuelle konkurransen for Østberg.

Tour de Ski starter i sveitsiske Lenzerheide 28. desember og avsluttes i Val di Fiemme 5. januar.

LES OGSÅ: Skal ha blitt invitert av Solskjær til «hemmelig» møte med spillerne: Reagerte kraftig på én United-stjerne

Ikke alene

Østberg fortalte under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen i november at hun må få tilbake overskudd for å kunne komme tilbake igjen.

Det er hun nå ikke alene om.

Denne uken ble det klart at også svenskenes store håp Frida Karlsson (20) har fått startnekt som følge av helsemessige årsaker.

Det fortalte Svenska Skidförbundet i en pressemelding mandag ettermiddag.

- Frida er veldig målbevvist og ambisiøs, og vil veldig mye med idretten sin. Det har rett og slett blitt litt for intensivt og for mye. Hun må ta et steg tilbake nå og finne igjen balansen. Helsen er alltid viktigere en idrettsprestasjon, forklarte Sveriges landslagslege Magnus Oscarsson.

Når de to profilene er tilbake gjenstår å se. Lørdag fortsetter uansett verdenscupen i langrenn med sprint i Davos.

LES OGSÅ: Norsk skiprofil rammet av skremmende sykdom: - Skummelt og vanskelig