Iversen spår Østbergs største utfordring til vinteren: - Min jobb å overbevise henne

Ole Morten Iversen tror Ingvild Flugstad Østberg (29) må innstille seg på å tenke noe annerledes til vinteren.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Den norske langrennsprofilen har vært ute med et tretthetsbrudd siden slutten av forrige sesong.

Foreløpig er hun usikker på hvordan skadeavbrekket vil påvirke den kommende sesongen.

- Det er klart at opptreningen har vært annerledes i noen måneder i forhold til det jeg pleier å gjøre.

- Om det slår dårlig ut, på en måte jeg ikke ønsker, så må jeg ta det. Jeg har egentlig ikke hatt noen sesonger hvor jeg ikke har hatt gode resultater. Det vil være en ny opplevelse i så fall. Hvordan jeg vil takle det er vanskelig å si, sier Østberg til Nettavisen.

GODT HUMØR: Ingvild Flugstad Østberg glad for å være på samling i Holmenkollen. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

- Største utfordring

Landslagstrener Iversen er imidlertid trygg på at 29-åringen vil være i stand til å gå fort på ski også neste sesong. Han skryter voldsomt av jobben Østberg har gjort de siste månedene.

- Jeg er hundre prosent sikker på at Ingvild kan gå fortere til vinteren enn hva hun har gjort noen gang tidligere hvis hun fortsetter å gjøre ting riktig fremover, sier Iversen til Nettavisen.

Han påpeker at Østberg har trent godt over flere år og at hun også har trent bra i vår, til tross for begrensningene skaden har medført.

Iversen spår imidlertid at den norske langrennsprofilen ikke nødvendigvis kan forvente å være i kjempeslag gjennom store deler av vinteren som følge av det litt tynnere grunnlaget hun nå får som følge av skaden.

- Utfordringen er at hun kanskje ikke kan vente å gå fort fra 1. desember til 1. april. Hun må kanskje innse at hun må begrense det til én periode der hun er i god form, at VM er mer fokus, at hun tenker mer formtopping. Det tror jeg blir den største utfordringen, å få henne til å tro på det, forklarer Iversen.

OPTIMIST: Ole Morten Iversen har stor tro på Ingvild Flugstad Østberg til vinteren. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Han forteller at det nå blir hans jobb å overbevise henne om å følge en slik plan mot VM i Oberstdorf.

- Hvis hun gjør det så er jeg hundre prosent sikker på at hun går minst like fort på de viktigste skirennene til vinteren. Det er ikke noe som tilsier at hun har tapt noe, annet enn at grunnlaget de siste par månedene er litt rufsete. Men det er mer enn godt nok til å gå fort nok til vinteren, forteller landslagstreneren.

Østberg positiv

Østberg og Iversen har hatt sine uenigheter om trening tidligere, men denne gangen virker ikke 29-åringen så vanskelig å overbevise.

Hun er nemlig selv også klar på at fullt fokus på en formtopp inn mot VM blir veien å gå.

- Blir det en sesong og et VM, så er det klart at det er i VM jeg har lyst til å følge meg veldig bra. Sånn sett så har jeg litt tid frem til det, sier Østberg.

Hun er tydelig på at hun har vært gjennom en vanskelig periode der, men samtidig er hun klar på at det ikke kommer til å stå på innsatsen.

- Jeg prøver mitt beste, men det er krevende. Det er vanskelig å gjøre ting som er hundre prosent riktig til enhver tid. Du prøver alt du kan, men det er ikke alltid det er bra nok. Noen ganger må man virkelig kjempe, forteller 29-åringen.

Landslagstrener Iversen har klokketro på at det harde arbeidet vil gi resultater for Østberg.

- Hun er en fantastisk skiløper med et potensial som jeg faktisk ikke tror er tatt ut ennå, sier Iversen.