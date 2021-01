Iversen spurtet inn til NM-gull: - Han leker med konkurrentene

Da Johannes Høsflot Klæbo ikke klarte å henge med på slutten var det duket for Emil Iversen i spurten under 30 kilometer skibytte i NM.

TRONDHEIM (Nettavisen): Det ble en dramatisk avslutning på 30 kilometer skibytte i NM i Granåsen.

Johannes Høsflot Klæbo klarte akkurat ikke å henge med da farten ble satt opp på slutten av løpet, men det klarte Emil Iversen.

Sjur Røthe ledet inn på oppløpet, men Emil Iversen knuste han i spurten. Pål Golberg spurtet seg også forbi Røthe og tok 2. plassen.

- Han leker med konkurrentene, utbrøt NRK sin kommentator Jann Post under Iversen sin imponerende spurt.

– Det er stort for meg å vinne i dag. At jeg klarer å bite meg fast og akkurat være med over toppen. Siste kilometeren er knallbra. Jeg vet jo at jeg er bra i spurt og er mannen å slå, men det er deilig når jeg klarer det, sa Iversen til NRK.

Simen Hegstad Krüger ble nummer fire, mens Hans Christer Holund endte som nummer fem.

Klæbo hang med hovedfelten nesten hele veien, men da farten økte voldsomt de siste kilometerne måtte lørdagens sprint-mester slippe. 24-åringen endte som nummer 15, 16 sekunder bak Iversen.

Dramatisk start

Det var et sterkt felt som stilte til start på søndagens 30 km med skibytte under NM i Granåsen, et løp som blir regnet som et viktig uttaksrenn til VM i Oberstdorf.

Tidlig i løpet ble det dramatisk for regjerende verdensmester på distansen, Sjur Røthe. Vossingen brakk den ene skien og var nødt til å bytte ski ved 7,5 kilometer.

Skibyttet gikk imidlertid fint for Røthe, selv om han tapte ganske mange plasseringer ved å stoppe opp og bytte ski.

Det gikk relativt bedagelig i hovedfeltet de første 12 kilometerne, men så gikk femmilsmester Holund opp i tet.

Satte fart

Da økte farten betraktelig, og flere av favorittene som lå lengre bak i feltet, var kjappe med å komme seg frem mot teten av feltet.

Farten fortsatte å være høy frem til skibytte ved 15 kilometer, og da løperne hadde fått på seg skøyteskiene var det Røthe sin tur til å sette opp farten.

Tempoet gikk imidlertid betraktelig ned etter hvert, i gruppa som bestod av rundt 20 mann.

Etter litt over 20 kilometer trøkket Holund til igjen. Feltet strakk seg ut, men 31-åringen klarte ikke å kvitte seg med de sterkeste spurterne.

Tre kilometer før slutt økte tempoet igjen, og Johannes Høslot Klæbo måtte ufrivillig gi en luke til teten.

I spurten var Emil Iversen klart best.

