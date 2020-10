Iversen tok til tårene på grunn av Northug. Slik reagerte Northug selv på de rørende TV-bildene

Emil Iversen (29) legger ingen skjul på at kamerat og tidligere landslagskollega Petter Northug betyr mye for ham.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Det kom også til syne da Iversen måtte ta til tårene under et intervju med NRK tidligere i sommer.

Iversen fikk spørsmål om Northug som da kun noen dager i forveien hadde åpnet opp om rusproblemer og råkjøring.

- Det er klart at det var litt mye den dagen. Da ble det litt tårer og det er de som filmer og lager TV veldig glad i. Det blir lagt merke til. Det var en kjip dag med mange spørsmål som ble gjentatt, sier Iversen til Nettavisen.

Han er klar på at det var vanskelig å se at kameraten hadde det tøft.

- Vi har et bra forhold og det var ikke noe artig. Jeg føler at det står bra til nå, forteller Iversen.

Snakket med Northug om TV-bildene



Trønderen røper til Nettavisen at han har snakket med Northug om sin tårevåte reaksjon på TV.

- Vi har snakket om det. Vi vet hvor vi har hverandre.

- Hvordan reagerte han?

- Han satte pris på det, sier Iversen.

29-åringen håper nå at kameraten kommer seg videre etter en tøff tid. Iversen er tydelig på at Northug betyr og har betydd mye for både ham og hele langrennsmiljøet.

- Ja, han har vært et idol og en kompis. Han har en stor del av æren for at det er så mange folk her på pressetreffet nå, at vi har lønn, smøretrailer og et stort støtteapparat. At vi er den beste langrennsnasjonen i verden har han vært med på å løfte. Alle vi er klar over det og vi håper det går bra med ham og at han klarer å få orden på livet sitt, forklarer Iversen.

Den norske landslagsprofilen synes det er positivt at Northug tilsynelatende har funnet glede med trening.

- Han trener i hvert fall mye. Det er bra. Tiden får vise hvordan det går. Det virker som han er ved godt mot og trives. Han trener i hvert fall bra og det ser jeg på som en positiv ting, sier Iversen.

Tror Iversen kan hjelpe Northug

Lagkamerat Didrik Tønseth synes også det er positivt at Northug har gått lange turer på rulleski i høst.

Han har selv ikke vært med Northug i det siste, men har registrert at hans tidligere landslagskollega er aktiv via treningsappen Strava som registrerer brukernes treningsøkter.

- Man går ikke seks mil på rulleski hvis man er umotivert. Det må være et bra tegn. Da er man på vei en plass i hvert fall, sier Tønseth til Nettavisen.

Også Tønseth fikk med seg Iversens rørende reaksjon i intervjuet med NRK tidligere i sommer. Tønseth er tydelig på at Iversen og Northug har et godt forhold og han tror landslagskollegaen kan bli viktig for Northug i fremover.

- Jeg tror Emil har vokst opp mye tettere med Petter, men han har vært et forbilde for mange av oss. Det er veldig synd det som har skjedd, men de to har et godt forhold og jeg Emil kan være med å hjelpe ham, sier Tønseth.

Ferdig etterforsket

Det var fredag 21. august at Northug ble stoppet av politiet mistenkt for råkjøring i ruspåvirket tilstand.

Senere har en blodprøve vist at Northug ikke var ruspåvirket, men han har selv innrømmet å ha kjørt i 200 kilometer i timen i en 80-sone mens han filmet det.

Northug har også innrømmet at han har et rusproblem og at politiet i forbindelse med saken fant kokain hjemme i leiligheten hans.

Tidligere denne måneden meldte politiet i en pressemelding at saken er ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse.

- Vi antar at en påtaleavgjørelse vil foreligge før jul. Vi har ingen ytterligere kommentarer til saken før påtaleavgjørelsen foreligger, sier politiadvokat Karoline Ekeberg i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Petter Northug har ikke svart på Nettavisens henvendelse i forbindelse med denne artikkelen.