Iversen tror Nilsson tenner på alle plugger: - Forbannet og irritert

Den norske landslagstreneren har registrert den krevende starten Stina Nilsson har fått på sin skiskytterkarriere etter overgangen fra langrenn.

TRONDHEIM (Nettavisen): Forrige uke fikk den svenske løperen sin internasjonale debut som skiskytter da hun deltok i IBU-cuprennene i tyske Arber.

Det gikk imidlertid ikke veien for den tidligere OL-vinneren i langrenn. Nilsson endte først på en svært skuffende 99. plass, før hun to dager senere fulgte opp med en 69. plass.

Nilsson plan har hele tiden vært å etablere seg på et stabilt nivå i IBU-cup, for så å ta steget videre til verdenscupen.

Foreløpig har hun imidlertid en vei å gå.

Iversen tror Nilsson reagerer

De skuffende resultatene har skapt store overskrifter i både Norge og Sverige.

Ole Morten Iversen tror imidlertid at Nilsson vil bruke det til noe positivt.

Iversen kjenner Nilsson godt etter at han selv var trener for henne da han var landslagstrener for det svenske langrennslandslaget fra 2016 til 2018.

Han tror den skuffende starten og den negative omtalen bare gjør Nilsson enda mer sulten på suksess.

- Jeg tror ikke hun lar seg knekke av overskrifter som dømmer henne nord og ned.

- Jeg tror hun blir forbannet og irritert. Jeg tror hun bare blir mer motivert av å gjøre en enda bedre jobb, sier Iversen til Nettavisen.

- Må få tid

Den norske landslagstreneren forklarer at han følger med på sin gamle elev, men synes det er alt for tidlig å konkludere.

- Hun må få lov til å gå en del renn før man begynner å dømme henne. Jeg tror hun kan bli en veldig god skiskytter, men da må hun få lov til å prøve seg litt, forteller Iversen.

Han tror Nilsson selv er godt klar over at det vil ta tid før hun kan yppe seg mot de aller beste.

- Hun er realist nok til å skjønne at det ikke er noen enkel overgang fra langrenn til skiskyting. Hun har et lengre perspektiv på det.

- Jeg tror at hvis hun får gå skiskytterrenn med de aller beste, så er jeg rimelig sikker på at hun vil gjøre det bra en gang innimellom, men hun er ikke stabil nok. Det er nok den største utfordringen, sier Nilsson.

Heier på sin gamle rival

Også langrennsløper Maiken Caspersen Falla følger med på resultatene til Nilsson.

- Det er vanskelig å ikke få med seg, sier Falla til Nettavisen.

De to var store rivaler i sprintløypa i langrenn, men på skiskytterarenaen ønsker Falla svensken all mulig suksess.

- Jeg synes det er et kjempekult og tøft valg. Jeg håper at hun lykkes, men jeg vet at det er ekstremt tøft. Skiskyting er krevende, forteller Falla.

Og selv om Nilsson har fått erfare akkurat det, så tror hennes tidligere rival at svensken har det som skal til for å lykkes.

- Kan det snu fort i langrennssprint så kan det snu fort i skiskyting også, sier Falla.

