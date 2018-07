J19-landslaget gikk på et ubetydelig EM-tap

Norges J19-landslag tapte 1-3 for EM-verten Sveits i siste gruppekamp, men det hadde ingenting å si sett med norske øyne. Fredag venter Tyskland i semifinalen.

NORGE J19 - SVEITS J19 1-3:

Runa Lillegård scoret Norges mål etter 79 minutter. Hun satte ballen forbi en utrusende keeper. Scoringen sørget for 1-2-redusering og nerve i kampen igjen, men på tampen økte Alisha Lehmann til 3-1 for Sveits.

Vertslandet tok ledelsen allerede etter sju minutter. Géraldine Reuteler fikk nettsus etter en corner, og hun doblet til 2-0 etter nok et hjørnespark tidlig i annen omgang.

Allerede etter to runder var Norge sikret posisjonen som gruppevinner. Det ble klart etter 2-0 over Spania i åpningskampen og deretter 1-0 over Frankrike.

Sveits hadde derimot alt å spille for tirsdag kveld. Vertene måtte vinne og samtidig håpe på hjelp fra Frankrike. De gjorde jobben selv, men Spania slo de franske jentene 2-1 og sto i veien for sveitsisk avansement.

Norge møter Tyskland til EM-semifinale fredag. Tyskerne ble toer i gruppe B etter 2-0-seieren over Italia. Den andre semifinalen er mellom Danmark og Spania.

TV 2 skal sende Norges kamp mot tyskerne. Kanalen har også sikret seg rettighetene til en eventuell norsk finale.

