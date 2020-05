Jacare Souza testet positivt for korona under 24 timer før han skulle i UFC-ringen

UFC vil arrangere kamper til tross for positiv korona-test blant en av utøverne.

Natt til søndag norsk tid drar UFC-sirkuset igang igjen etter at kampsport-organisasjonen måtte stenge ned på grunn av koronaviruset.

Dana White har trommet sammen en godbit av et «fightcard» under stevnet som skal arrangeres uten publikum i Jacksonville i Florida.

Stevnet skulle egentlig vært arrangert i New York 18. april, men ble av åpenbare grunner avlyst.

Fredag ble det også klart at Jacare Souza har testet positivt for koronaviruset under 24 timer før han opprinnelig skulle i ringen for å møte Uriah Hall, skriver MMAFirghting.com.

UFC bekrefter også at det er avlagt positive tester.

- Middelvekt-oppgjøret mellom Uriah hall og Jacare Souza er ikke lenger enn del av UFC249-kortet på grunn av at en av Souza sine Covid-19-tester indikerer et positivt resultat. I tillegg til Souza har også to hjørnemenn testet positivt, skriver UFC i en uttalelse.

Souza og de øvrige som har testet positivt har nå forlatt hotellet de bodde på og har umiddelbart gått inn i isolasjon.

Staten Florida sin boksekommisjon skal ha blitt informert om de positive testene, men skal ha tillatt at arrangementet kan fortsette som planlagt.

I et intervju før han reiste til Florida skal Souza ha uttalt at han «var redd, det er normalt».

- Alle er redde. Vi forsøker å holde alle beskyttet, men jeg fortsetter å tenke på en ting. Hvis jeg ikke kan betale husleien, hvis jeg ikke kan betale regninger, så kommer jeg til å miste huset. Hvis jeg går ut på gaten, det er da det blir komplisert, det er da vi ikke er beskyttet. Jeg må ta vare på familien på en eller annen måte og jeg tror, eller jeg vet, at UFC vil beskytte meg, sa Souza i april.

Nå har han altså testet positivt og får ikke delta under helgens stevne.

Jack Hermansson møtte Jacare Souza for i overkant av ett år siden. Foto: Michael Reaves (AFP)

Norske Jack Hermansson møtte Souza i april 2019. Hermansson gikk da seirende ut av oppgjøret etter dommeravgjørelse.

Totalt elleve kamper skal arrangeres i Florida natt til søndag. Hovedkampen er Tony Ferguson mot Justin Gaethje.