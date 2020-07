Jack Charlton er død

Den engelske fotballegenden Jack Charlton døde fredag etter lengre tids sykdom. VM-vinneren fra 1966 ble 85 år gammel.

Ifølge en pressemelding fra familien døde han fredfullt i sitt hjem i Northumberland med familien til stede.

John «Jack» Charlton var såkalt senterhalf (midtstopper) og spilte hele sin profesjonelle karriere i Leeds. Han var også irsk landslagssjef i ti år (1986-1995). Han ledet laget i to VM-sluttspill (1990 og 1994) og et EM-sluttspill (1988).

Irland og Norge spilte 0-0 på Giants stadion under VM i USA i 1994. Resultatet sendte Norge ut av gruppespillet. Mexico, Italia, Irland og Norge endte alle på 4 poeng.

Charlton fikk med seg hele 773 kamper for Leeds over en periode på over 20 år. Han kom til klubben som lærling 15 år gammel i 1950. Han fikk sin profesjonelle debut et par år senere. Han la opp i 1973 etter å ha gjort 96 mål for Leeds, og han er med det blant topp ti i klubbens historie.

Han fikk med seg 35 landskamper for England og spilte samtlige kamper under VM på hjemmebane i 1966. Han var eldstebror til Bobby Charlton.

Han vant serien i 1968/69. Han vant FA-cupen i 1972 og ligacupen i 1968. Han var også med å vinne Messbycupen (forløperen til UEFA-cupen) i 1968 og 1971.

