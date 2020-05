Jack Wilshere om Robin van Persies United-overgang: - Jeg ble knust. Det var vanskelig å takle

Den tidligere Arsenal-spilleren åpner opp om en av Premier Leagues mest omdiskuterte overganger i et ferskt intervju.

Det skapte sjokkbølger i fotballens verden da Robin van Persie forlot Arsenal og skrev under for rivalene Manchester United i 2012.

- Ble knust

Nå letter tidligere Arsenal-profil Jack Wilshere på sløret om det han opplevde som en kollosal nedtur både for han personlig og Arsenal som klubb.

- Jeg ble knust. Han hadde akkurat scoret 30 mål for oss sesongen før, og han var kapteinen vår. Jeg følte det som at vi var i ferd med å utfordre om tittelen igjen, og plutselig dro han avsted til våre største rivaler. Det var vanskelig å takle, sier Wilshere i et intervju med BBC.

Midtbanespilleren mener rødtrøyene kunne gjort noe stort om van Persie ble værende.

- Jeg opplevde i tillegg at Cesc Fagrebas og Samir Nasri dro. Hvis vi hadde klart å beholde alle sammen tror jeg vi ville ha vunnet Premier League. Og hvem vet hva som hadde skjedd da, spekulerer han.

Selv forlot han barndomsklubben Arsenal til fordel for West Ham i 2018, et valg han innrømmer var svært vanskelig. Men etter samtale med daværende manager Unai Emery skjønte han at det måtte til.

- Manageren (Emery) sa til meg at jeg kunne bli, men at jeg ikke ville være i førsteelleveren hans. Arsene visste hva jeg kunne utrette, så han stolte på meg. Jeg visste at jeg fikk spille hvis jeg var frisk og i form. Men jeg fikk ikke den følelsen hos Emery. Det var tøft, sier han.

Dermed bestemte han seg for å forlate klubben han hadde vært i siden 2001.

- Jeg satt meg ned med familien og kona. Arsene (Wenger) offentliggjorde at han skulle gi seg, så det føltes som rett tidspunkt å flytte på seg. Jeg hadde jo prøvd det før (på lån i Bournemouth), så jeg visste at det var et liv utenfor Arsenal. Jeg følte at det var riktig å gjøre det på det tidspunktet, tidene endret seg i Arsenal, erindrer han.

ÅPNER OPP: West Hams Jack Wilshere. Foto: John Walton (Pa Photos)

Trøbbel med Pellegrini

Har han angret på at han forlot Emirates Stadium?

- Ingen anger. Jeg har vært West Ham-fan, så det var en drøm som gikk i oppfyllelse da jeg signerte. Men det funket ikke det første året, jeg hadde et par uenigheter med manageren (Manuel Pellegrini), røper han.

- Det var mangel på kommunikasjon der. Han hørte ikke på det jeg prøvde å si. Jeg var ganske nedfor, hadde noen småskader og prøvde å justere treningsmengden deretter. Men han sa bare at jeg ikke fikk spille om jeg ikke trente. Da Moysey (West Ham-manager David Moyes) kom inn var det bra for meg, det ga meg et løft. Nå føler jeg meg bra, og jeg er klar når sesongen forhåpentligvis starter igjen, sier han.

Wilshere, som har blitt 28 år, har totalt spilt 180 kamper i Premier League.