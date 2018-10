Jacobsen nominert til WADAs utøverkomité

Styret i Norges Idrettsforbund har bestemt seg for å støtte Astrid Uhrenholdt Jacobsens kandidatur til utøverkomiteen i Verdens Antidopingbyrå (WADA).

Det er NIFs utøverkomité som har vedtatt at den ønsker langrennsløperen Jacobsen fremmet som norsk kandidat til komiteen. Nominasjonen gjøres i fellesskap med Antidoping Norge og Kulturdepartementet.

– Astrid er en meget god kandidat til dette svært viktige vervet. Hun har lang erfaring som toppidrettsutøver og vil forvalte våre verdier i norsk idrett på en forbilledlig måte. Vi er veldig glade for at hun har stilt seg til disposisjon, og vi er sikre på at hennes kandidatur vil gi WADA et positivt løft. Hun vil tilføre utøverkomiteen betydelig kompetanse i antidopingarbeidet, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Jacobsen kan oppnevnes til WADAs utøverkomité i en periode på tre år fra 2019, med mulighet for en eventuell forlengelse på ytterligere tre år.

31-åringen er fra før medlem av Antidoping Norges meldepliktskomité, og hun har også skaffet seg medisinsk kompetanse gjennom sine studier.

Det skal velges tre nye medlemmer til WADAs utøverkomité. Fristen for å nominere kandidater er fredag denne uken.

(©NTB)

